Berlin (awp/afp) - Le premier équipementier automobile mondial Bosch a indiqué mercredi avoir cédé son usine russe de Samara (sud-ouest) à l'État russe, comme d'autres acteurs internationaux de la filière qui se retirent du pays depuis l'invasion de l'Ukraine.

"Bosch a vendu son usine de Samara en Russie à NAMI", l'institut russe de recherche et de développement des automobiles et des moteurs, un établissement public, a indiqué le groupe allemand dans une déclaration à l'AFP.

"La plupart des activités de Bosch en Russie sont interrompues ou partiellement paralysées depuis de nombreux mois en raison des sanctions" et la décision a été prise "compte tenu de l'aggravation de la situation économique et politique", "des pénuries d'approvisionnement" et de "l'accès nettement plus difficile au marché russe", précise le communiqué.

Bosch ne dévoile pas les aspects financiers de la transaction, précisant que les quelque 110 collaborateurs employés "seront repris par l'acheteur".

Le NAMI a notamment repris l'usine de Saint-Pétersbourg du constructeur japonais Toyota et Renault lui a cédé ses parts dans le constructeur automobile AvtoVAZ (marque Lada).

Dans un communiqué distinct, le NAMI a confirmé la reprise du site qui fabrique des systèmes de direction et des systèmes ABS, et dit vouloir redémarrer la production à partir de 2024.

