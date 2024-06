Vers l'infini et au-delà

Il y a quelques anniversaires et records à fêter. Les 80 ans du débarquement allié en Normandie et la première baisse de taux de la BCE depuis le 16 mars 2016 en ce qui concerne les anniversaires. Du côté des records, des pics sur le Nasdaq et le S&P500 et sur Nvidia, qui devient la seconde capitalisation mondiale devant Apple.