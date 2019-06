Bosnie-Un incendie fait 29 blessés dans un camp de migrants

SARAJEVO, 1er juin (Reuters) - Un incendie a fait 29 blessés samedi dans un camp de migrants de Velika Kladusa, dans le nord-ouest de la Bosnie, où un demi-millier de personnes sont hébergées, rapporte la police.

Six mille migrants venant d'Asie et d'Afrique du Nord sont arrivés l'an dernier en Bosnie via la Serbie et le Monténégro, soit quatre fois moins qu'en 2017, et 3.500 ont été hébergés dans des camps de transit, selon les services de sécurité.

La plupart se trouvent à Bihac et à Velika Kladusa, où les capacités d'accueil sont dépassées, selon les autorités, qui ont demandé la fermeture des trois de ces centres. (Maja Zuvela, Jean-Philippe Lefief pour le service français)