Bostic (Fed) reste prudent sur les hausses de taux

JACKSON, Mississippi, 13 septembre (Reuters) - Le marché américain du travail pourrait encore s'améliorer sans générer de pressions inflationnistes, ce qui justifierait que la Réserve fédérale fasse preuve de patience dans ses hausses de taux, a estimé jeudi le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic.

La banque centrale doit poursuivre ses hausses de taux graduelles pour atteindre un niveau "neutre" et cela pourrait prendre au moins "une poignée de trimestres", a-t-il dit lors d'un déjeuner-conférence à Jackson, dans le Mississippi.

Précisant sa pensée sur ce point, il a souligné que les hausses n'avaient pas besoin d'être trimestrielles et ajouté qu'il restait partagé sur la question de procéder encore à un ou deux resserrements cette année, après les deux hausses de taux intervenues en mars et juin.

Les marchés anticipent une nouvelle hausse de taux ce mois-ci et encore en décembre, mais Bostic a dit privilégier une approche de "wait and see" (attendre et voir) en l'absence d'accélération de l'inflation.

"S'il n'y a pas de risque de surchauffe alors nous aurons la possibilité d'être plus patients", a dit le président de la Fed d'Atlanta, qui dispose d'un droit de vote cette année aux réunions du comité de politique monétaire (Fomc) de la banque centrale.

"Nos contacts (du district du Sud-Est couvert par la Fed d'Atlanta) ne nous disent pas que l'économie est au bord de la surchauffe. Ce n'est pas ce que j'entends", a-t-il dit.

Comme d'autres responsables de la Fed, il a jugé possible que le taux neutre soit en train d'augmenter mais a ajouté que cela ne signifiait pas qu'il faille d'ores et déjà envisager un prolongement du cycle de hausse des taux.

Selon lui, la Fed pourrait parvenir à la neutralité après peut-être trois nouveaux resserrements, pas davantage. (Howard Schneider, Véronique Tison pour le service français)