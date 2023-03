Bostic maintient son opinion selon laquelle le taux directeur de la Fed peut s'arrêter dans la fourchette 5,00 %-5,25 %.

Dans ses premiers commentaires sur la politique depuis que les données ont montré que la mesure préférée de l'inflation de la banque centrale américaine a augmenté de manière inattendue en janvier, M. Bostic a déclaré que le taux des fonds fédéraux devait augmenter pour atteindre une fourchette comprise entre 5,00 % et 5,25 %, le même niveau que la plupart des décideurs de la Fed prévoyaient en décembre, et que M. Bostic avait également prévu.

Depuis que ces projections ont été publiées, les chiffres de l'emploi et de l'inflation ont été plus élevés que prévu, mais n'ont pas amené Bostic à modifier son opinion sous-jacente.

Mais, a-t-il dit, le taux directeur cible de la Fed devra rester élevé pendant un certain temps encore, la banque centrale s'opposant fermement à "faire marche arrière" tant qu'il n'est pas clair que l'inflation se calme.

"Un récit a pris de l'ampleur parmi certains commentateurs selon lequel la Fed devrait envisager de faire marche arrière dans sa course à la hausse du taux des fonds fédéraux de peur que nous n'allions trop loin et ne causions des difficultés économiques excessives", a écrit M. Bostic. "L'histoire nous enseigne que si nous relâchons l'inflation avant qu'elle ne soit complètement maîtrisée, elle peut reprendre de plus belle.... Nous devons déterminer quand l'inflation baisse irrévocablement. Nous n'y sommes pas encore."

Les commentaires de M. Bostic l'alignent sur ce qui est devenu une opinion commune à la Fed. Depuis la publication des derniers rapports sur l'inflation, les responsables - même les plus faucons - ont été réticents à revoir à la hausse leurs projections de taux d'intérêt et ont plutôt souligné que les conditions de crédit pourraient devoir rester plus strictes pendant plus longtemps.

L'objectif, selon M. Bostic, est de trouver le "délicat équilibre" consistant à augmenter le taux cible des fonds fédéraux à un niveau que l'économie peut supporter sans ralentissement spectaculaire, mais qui ralentira la demande et freinera l'inflation au fil du temps.

"Cela permettra à une politique plus stricte de filtrer à travers l'économie et, en fin de compte, de mieux équilibrer l'offre globale et la demande globale", a déclaré M. Bostic, qui n'a pas de vote cette année sur la politique de taux d'intérêt de la Fed.

La Fed devrait augmenter le taux des fonds fédéraux d'un quart de point de pourcentage supplémentaire, pour atteindre une fourchette comprise entre 4,75 % et 5,00 %, lors de sa réunion de politique générale des 21 et 22 mars. Cela la rapprocherait du point d'arrêt que Bostic et d'autres ont cité.

Les responsables politiques publieront également de nouvelles projections économiques et de taux d'intérêt. Alors que de nombreux analystes et investisseurs s'attendent à ce que le "graphique en points" des taux d'intérêt de la Fed indique de nouvelles hausses de taux pour l'année, aucun des responsables de la Fed qui se sont exprimés depuis la publication des dernières données sur l'inflation n'a déclaré que celles-ci les avaient amenés à modifier leur point de vue sur la politique appropriée.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle a augmenté à un taux annuel de 5,4 % en janvier, soit plus du double de l'objectif de 2 % de la Fed.