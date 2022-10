Bostic reconnaît des transactions accidentelles qui ont violé le code d'éthique de la Fed

Dans une note qui accompagnait les formulaires de divulgation financière révisés remontant au début de son mandat de président de la Fed d'Atlanta en 2017, Bostic a expliqué que les transactions violant le code d'éthique avaient été effectuées par des conseillers financiers.

"Depuis que j'ai pris mes fonctions, je me suis assuré que mes actifs étaient détenus dans des comptes gérés que ni moi ni mon conseiller en investissement personnel n'avaient la capacité de diriger", a écrit Bostic.

"En raison de ma dépendance à l'égard d'un gestionnaire tiers, je n'étais pas au courant des transactions spécifiques ou de leur calendrier, y compris un nombre limité de transactions qui ont eu lieu pendant les périodes d'interdiction du Federal Open Market Committee ou les périodes de stress financier", a écrit M. Bostic. "De même, je n'étais pas au courant du moment où mes avoirs en fonds du Trésor américain en 2021 ont dépassé les limites fixées par les règles de négociation et d'investissement du FOMC."

"À aucun moment, je n'ai sciemment autorisé ou réalisé une transaction financière sur la base d'informations non publiques ou avec l'intention de dissimuler ou de contourner mes obligations d'information transparente et responsable", a déclaré Bostic, ajoutant qu'il regrettait sincèrement si ses actions avaient soulevé des questions sur ses normes et son comportement ou ceux de la Fed.

Selon les règles alors en vigueur, il était interdit aux responsables de la Fed de posséder des actions dans les banques supervisées par la banque centrale. Il leur était également interdit d'effectuer des transactions pendant les périodes dites de blackout autour des réunions du comité de fixation de la politique de la Fed, lorsque les responsables ne sont pas censés s'exprimer publiquement sur les questions de politique économique ou monétaire.

Les règles demandaient également aux responsables politiques et aux cadres supérieurs de la Fed d'éviter de s'engager dans des investissements qui créeraient l'apparence d'un conflit d'intérêts. Les règles d'éthique de la Fed sont conçues pour garantir que les fonctionnaires qui définissent la politique de la banque centrale ne tirent pas profit de leurs décisions et de leurs connaissances.

RÉVISION INDÉPENDANTE

Les états financiers révisés de M. Bostic sont le dernier développement d'une controverse plus large à laquelle est confrontée la banque centrale. Il y a un peu plus d'un an, les dirigeants des banques fédérales de Dallas et de Boston ont démissionné après que leurs formulaires de déclaration financière aient montré qu'ils avaient tous deux négocié activement sur les marchés financiers tout en participant à la définition de la politique monétaire.

Robert Kaplan, qui dirigeait alors la Fed de Dallas, avait déclaré avoir négocié des millions de dollars en actions et autres investissements depuis son arrivée à la tête de cette banque régionale. Eric Rosengren, qui dirigeait la Fed de Boston depuis 2007, a déclaré des transactions plus modestes. Au début de cette année, Richard Clarida, qui était alors commandant en second de la banque centrale, a démissionné de son poste de manière anticipée suite à des questions concernant ses transactions en 2020.

Plus tôt cette année, la Fed a imposé un code beaucoup plus strict limitant ce dans quoi les fonctionnaires et les cadres supérieurs peuvent investir, tout en exigeant également une approbation préalable des transactions. Elle a étendu les nouvelles restrictions éthiques aux membres de la famille des dirigeants et des cadres supérieurs de la banque centrale.

Dans sa déclaration de vendredi, M. Bostic a déclaré que dès qu'il s'est rendu compte que ses activités financières allaient au-delà de ce que les règles autorisaient, il l'a porté à l'attention du conseil d'administration et du principal avocat de la Fed d'Atlanta, ainsi que de la banque centrale américaine.

Elizabeth Smith, qui préside le conseil d'administration de la Fed d'Atlanta, a déclaré dans un communiqué que le conseil "reconnaît les violations et accepte l'explication du président Bostic. Mes collègues du conseil et moi-même avons confiance dans l'explication du président Bostic selon laquelle il n'a pas cherché à tirer profit de toute connaissance liée au FOMC."

Un porte-parole de la Fed a déclaré dans un communiqué que le président de la Fed, Jerome Powell, "a demandé au Bureau de l'inspecteur général du Conseil (des gouverneurs) de la Réserve fédérale d'initier un examen indépendant des divulgations financières du président Bostic."

"Nous attendons avec impatience les résultats de leur travail et nous accepterons et prendrons les mesures appropriées en fonction de leurs conclusions", a déclaré le porte-parole de la Fed.

Les problèmes d'investissement de Bostic font écho à ceux de Powell. En juillet, un rapport de l'inspecteur général de la banque centrale a identifié qu'il avait également des transactions qui se sont produites pendant des périodes d'interdiction en 2020.

L'inspecteur général a blanchi Powell et Clarida de tout acte répréhensible, mais a déclaré qu'une enquête sur les activités de trading de la Fed régionale était en cours.