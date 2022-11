Boston enchaîne, Milwaukee renverse Cleveland

Opposés au Sacramento Kings, les Boston Celtics ont enchaîné une seconde victoire consécutive (122-104) pour rester en tête de la conférence est. Après deux premier quart-temps où chaque franchise a eu sont temps fort, ce sont les Celtics qui ont accéléré au retour des vestiaires sous l'impulsion de ses deux leaders, Tatum (30 points) et Brown (25 points). Derrière eux, les Milwaukee Bucks ne lâchent pas le rythme et sont parvenus à renverser Cleveland (117-102) après deux premier quart-temps où ils ont été dominés. Antetokounmpo a terminé meilleur marqueur du match avec 38 points. Parmi les autres rencontres de la nuit, Atlanta s'est incliné à Houston (128-122) malgré un Young à 44 points et un Murray à 39. À noter également les victoires après prolongations de Portland sur New York (132-129) et d'Oklahoma sur Chicago (123-119).

par Romain Strozza (iDalgo)