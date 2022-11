Boston et Milwaukee enchaînent, Phoenix domine Golden State

En tête de la conférence est, les Boston Celtics ont enchaîné une huitième victoire consécutive contre Atlanta (126-101) pour conserver sa première place et prendre un peu d'avance sur son adversaire du soir qui pointe à la troisième position. Comme souvent pour Boston, c'est le duo Brown-Tatum qui a permis à sa franchise de l'emporter avec respectivement 22 et 19 points. Après un départ canon, les Milwaukee Bucks connaissent une période de moins bien mais ils ont quand même réussi à s'imposer contre Cleveland (113-98), qui est maintenant sur une série de cinq revers de rang. Milwaukee reste à hauteur de Boston à la deuxième place à l'Est. Dans les autres rencontres de la nuit, Rudy Gobert et Minnesota sont allés gagner à Orlando (126-108) tandis que Dallas s'est incliné sur son parquet contre Houston (101-92). Enfin, les Phoenix Suns ont dominé les Golden State Warriors malgré un Stephen Curry auteur de 50 points.

par Romain Strozza (iDalgo)