Bouclair redonne à des organismes de bienfaisance

MONTRÉAL, 01 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bouclair est fier d'annoncer un don de 75 000 $ à des organismes de bienfaisance canadiens locaux, dont la Fondation montréalaise Marie-Vincent et l'agence de référence Youth Without Shelter située à Etobicoke, en Ontario. Des représentants de l'équipe Bouclair ont rendu visite aux héros locaux pour leur présenter un chèque et un panier rempli de masques non médicaux. Les profits de la vente de ces masques est ce qui a contribué à rendre ce don possible.



Établie en 1975, la Fondation Marie-Vincent est un centre d’appui aux enfants (CAE) qui aide à prévenir la violence sexuelle en développant des programmes d'éducation ainsi qu'en offrant un soutien et des conseils aux victimes et à leurs familles. Pour en connaitre davantage sur le travail exemplaire de la Fondation, svp consultez le : https://marie-vincent.org

Fondée en 1986 pour répondre à un besoin dans la communauté, Youth Without Shelter est une résidence d'urgence et une agence de référence au service des jeunes sans-abri, âgés de 16 à 24 ans, leur offrant un refuge et des programmes de soutien. Voué à sortir les jeunes de la rue de façon permanente, le refuge est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour en connaitre davantage sur le travail exemplaire de l’agence, svp consultez le : https://www.yws.on.ca

Bouclair tient à remercier les organismes qui se dévouent à la communauté pour que celle-ci puisse se sentir en sécurité et mieux chez soi, ainsi que les clients qui ont acheté les masques non médicaux, permettant ainsi au don de se réaliser. En plus du don de 75 000 $ fait à la Fondation Marie-Vincent et à l'agence de référence Youth Without Shelter, Bouclair donne 30 000 masques à de nombreux organismes communautaires afin de contribuer à la sécurité de la communauté canadienne lors d’une crise sans précédent et de fortes recommandations gouvernementales. Bouclair continue de vendre des masques non médicaux qui répondent aux dernières recommandations en matière de santé publique et continuera d'utiliser les profits pour soutenir les organismes communautaires.

À propos de Bouclair

L'entreprise familiale est fière d’aider les Canadiens dans les projets de décoration intérieure en leur offrant des styles dernier cri à prix abordables. Bouclair cherche continuellement à développer et à lancer de nouvelles collections pour ses clients, en commençant par des accessoires de décoration aux meubles de maison. L'entreprise s'appuie sur la passion et le dévouement de centaines d'employés, qui travaillent fort chaque jour pour offrir la meilleure expérience client en magasin et en ligne à travers le Canada.

