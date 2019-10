Bourbon : décès de deux marins du Bourbon Rhode

01/10/2019 | 13:26

Bourbon fait part du décès de deux nouveaux membres de l'équipage du Bourbon Rhode -qui a coulé au large de la Martinique le 26 septembre- les corps des deux marins ayant été retrouvés en mer lundi soir et embarqués sur la frégate 'Ventôse' de la Marine nationale.



Les opérations de recherches menées par les autorités françaises, avec le soutien des autorités américaines, se déroulent dans le cadre d'un dispositif d'une ampleur exceptionnelle, qui s'est encore intensifié au cours de ces derniers jours.



'Toutes nos pensées vont aux familles et aux proches endeuillés par cet évènement dramatique. J'exprime notre gratitude envers toutes les équipes de recherche et celles qui se portent volontaires', déclare le directeur général délégué Gaël Bodénès.



