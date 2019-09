Bourbon : fait un point sur la recherche du Rhode

30/09/2019 | 15:01

Le groupe Bourbon annonce ce lundi le décès d'un des membres de l'équipage du Bourbon Rhode, un remorqueur embarquant 14 marins qui a coulé au large de la Martinique le 26 septembre/



'Le corps du marin disparu a été repéré par un des avions participant aux recherches et a pu être récupéré par l'un des cinq navires venus porter assistance. La famille du marin a immédiatement été prévenue et a demandé à ce que son identité ne soit pas divulguée', indique Bourbon.



Les opérations de secours se poursuivent pour retrouver les autres membres de l'équipage. Trois avaient été retrouvés à bord d'un radeau de sauvetage.



Un nouveau point sur la situation sera diffusé prochainement.



