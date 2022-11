Bournemouth sort Everton, Brentford éliminé

Bournemouth a éliminé Everton ce mardi pour le compte du troisième tour de Coupe dans le seul duel entre clubs de Premier League de la soirée. Les Cherries se sont imposés 4-1 avec notamment deux buts dans le dernier quart d'heure. Leicester s'est aussi qualifié pour le prochain tour grâce à une victoire 3-0 face à Newport, pensionnaire de quatrième division. Jamie Vardy a inscrit un doublé. Désillusion pour Brentford, battu aux tirs au but par le Gillingham FC, club de troisième division. Dans les autres rencontres, Brunley a éliminé Crawley avec un succès 3-1, Lincoln s'est imposé également 3-1 contre Bristol City, Milton Keynes a battu Morecambe 2-0 et Charlton s'est qualifié après tirs au but face à Stevenage. Suite du troisième tour de Carabao Cup demain et jeudi.

par Lilian Moy (iDalgo)