Bourse : Ces valeurs qui suréagissent aux actualités sur les vaccins

Dans un tel contexte, on peut raisonnablement supposer que des annonces positives sont à attendre dans les semaines à venir sur le front vaccinal. A ce stade, une précision d'importance s'impose : les développements cliniques sont longs et aléatoires. Les travaux du MIT montrent que seuls 13,8% des candidats-médicaments qui entrent en phase I sont couronnés de succès à la fin du processus de développement. Heureusement, ce taux de réussite est beaucoup plus élevé concernant les vaccins, qui plus est quand ils concernent des familles de virus connus. Il est donc fort probable qu'une parade efficace soit trouvé dans les mois à venir.

La banque UBS a créé un modèle complexe pour mesurer la sensibilité des sociétés cotées aux Etats-Unis aux actualités vaccinales. L'objectif est d'identifier les actions affichant la plus forte corrélation avec les nouvelles positives, hors bien sûr les entreprises médicales directement concernées par un candidat-vaccin en développement.

En ne considérant que les capitalisations dépassant 10 Mds$, voici les 15 sociétés qui réagissent le plus vigoureusement à la hausse aux bonnes nouvelles vaccinales (les gains moyens par "jour de bonne nouvelle" vont de 10,2% à 6,2%) :

Le tableau qui suit montre ces mêmes valeurs classées à partir de leurs performances au 1er janvier. On constate que les deux constructeurs de maisons individuelles ont enregistré de beaux parcours.

La maison individuelle tient bien mieux que le pétrole (Source Zonebourse)

Pour finir, quelles sont les grosses capitalisations les plus sensibles aux annonces vaccinales, toujours en se fondant sur le modèle développé par UBS ? Le quintet de tête n'est pas vraiment étonnant (les gains moyens par "jour de bonne nouvelle" vont de 5,7% à 4,3%) :

Avec les performances annuelles :

Les industriels de l'aéronautique souffrent (Source Zonebourse)