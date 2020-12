Bourse Direct et Bourse Discount : élargit son offre de produits de bourse avec Morgan Stanley en exclusivité pour ses clients.

Le prospectus de base du Produit contient des informations complètes sur les facteurs de risques concernant le Produit. Cela inclut, en particulier, (i) le risque que la valeur du Produit descende à zéro et que l'investisseur perde totalement son investissement ; (ii) le risque que l'Emetteur devienne insolvable et qu'il ne soit pas en mesure d'exécuter ses obligations au titre des Produits ; (iii) le risque que le Produit soit résilié automatiquement de manière anticipée si le sous-jacent atteint certains niveaux prédéterminés (par exemple une Barrière Stop Loss pour les Mini Futures ou une Barrière Knock Out pour un Turbo Warrant) ; (iv) le fait que, en raison de l'effet de levier, la valeur du Produit sera plus exposée à la performance du sous-jacent, et que selon le niveau du levier, même une variation mineure du sous-jacent provoque une perte totale de l'investissement ; (v) le fait que la valeur du Produit puisse fluctuer de manière significative pendant la période de détention du Produit par un investisseur, de telle sorte que l'investisseur exposé soit dans l'obligation de suivre étroitement ses performances ; (vi) le risque que l'investisseur ne puisse revendre son Produit du fait de l'absence d'un marché secondaire.

Un investissement dans des Produits comporte certains risques, lesquels varient en fonction de la spécification, du type ou de la structure des Produits. Les informations énoncées ci-dessus ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs de risques en lien avec le Produit et l'Emetteur, et les investisseurs doivent lire, avant toute décision d'investissement, l'intégralité de la section "Facteurs de Risques" du prospectus de base du Produit concerné.

Le prospectus de base dans le cadre duquel les Produits concernés sont émis, les suppléments éventuels et les conditions définitives applicables aux Produits sont disponibles sur le site internet : https://etp.morganstanley.com/FR dans la section "documentation" de https://etp.morganstanley.com/FR/FR.

Le prospectus de base relatif à l'émission des Produits a été approuvé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg et passeporté en France. Le prospectus de base, les Suppléments applicables et les Conditions Définitives sont disponibles sur le site internet de l'Emetteur : https://etp.morganstanley.com/FR. Le prospectus de base et les Suppléments applicables sont aussi disponibles sur le site internet de la CSSF (www.bourse.lu). Base Prospectus for Index linked Securities - C-024976 - 15 juillet 2020 / Base Prospectus for Equity linked and Bond linked Securities - C-024977 - 15 juillet 2020 / Base Prospectus for Commodity and Currency linked Securities - C-024981 - 15 juillet 2020.

L'approbation du prospectus de base par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) ne saurait être considérée comme une opinion favorable sur les Produits offerts ou admis à la négociation sur un marché réglementé.

MSIP est exclusivement responsable des informations relatives aux Produits contenues dans le présent avertissement.

Il incombe à chaque investisseur de s'assurer qu'il est autorisé à souscrire ou à investir dans ce produit.

NI LES PRODUITS, NI AUCUN DROIT Y AFFÉRENT NE PEUVENT À AUCUN MOMENT ÊTRE OFFERTS, VENDUS, REVENDUS, NÉGOCIÉS, AFFECTÉS EN GARANTIE, EXERCÉS, REMBOURSÉS, TRANSFÉRÉS OU LIVRÉS, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS OU À DES PERSONNES AMÉRICAINES OU POUR LEUR COMPTE OU À LEUR PROFIT, ET LEUR NÉGOCIATION N'A PAS ÉTÉ APPROUVÉE PAR LA COMMISSION AMÉRICAINE DES OPÉRATIONS À TERME SUR MARCHANDISES (U.S. COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION).

