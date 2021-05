Bourse Direct et Bourse Discount : Statuts BD à jour au 12 mai 2021

TITRE 1

FORME-OBJET-DENOMINATION-SIEGE-DUREE-EXERCICE

Article 1 : FORME

Par acte sous seing privé en date à Paris du 23 juillet 1996, il a été constitué entre :

Mme Chantal AMBLARD, épouse GODARD, née le 22 mai 1953 à DOISSAT (24), domiciliée 20, avenue Anatole-France 92700 COLOMBES,

Mme Florence BOITOUZET, née le 26 mai 1959 à Fès (MAROC) demeurant 5 allée des Mas, 13790 CHATEAUNEUF LE ROUGE,

M. Jean-Gil BOITOUZET, né le 22 septembre 1954 à Marrakech (MAROC), domicilié 12 rue des Vignes 95300 PONTOISE,

M. Bruno CARE, né le 8 avril 1958 à LENS (62), domicilié 10 Villa des Peupliers 92700 COLOMBES,

M. Michel GODARD, né le 28 juillet 1942 à BOULOGNE (92), domicilié 20 avenue Anatole-France 92700 COLOMBES,

Mme Véronique MOISSON DE VAUX, née le 26 juillet 1957 à MOUNDOU (TCHAD), demeurant 12 rue des Vignes 95300 PONTOISE,

La société SNC CASSANDRA domiciliée 50, rue Raynouard 75016 PARIS, représentée par son gérant, Monsieur Michel GODARD,

et toute autre personne pouvant acquérir par la suite la qualité d'actionnaire, une société anonyme, régie par le Code de commerce, et par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, et par les dispositions présentes des statuts.

Article 2 : OBJET

La société a pour objet principal, aussi bien en France qu'en tous pays, la mise en œuvre de prestations de services et de produits relevant du secteur financier et plus particulièrement la transmission d'ordres de bourse par tous moyens techniques, notamment télématiques et informatiques ainsi que la présentation de sa clientèle aux banques et établissements financiers, la mise en œuvre de prestations de courtage en assurance et la souscription de contrat d'assurance de groupe tel que régi par les articles L. 141-1 et suivants du Code des Assurances.

Plus généralement, la société peut procéder à toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes.

