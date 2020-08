Bourse Direct et Bourse Discount : partenaire de B SMART la chaîne des audacieux

Nous sommes ravis de ce partenariat qui s'inscrit dans notre ADN : rendre la bourse toujours plus accessible à tous les investisseurs. La pédagogie reste au cœur de nos préoccupations, nous proposons déjà un programme complet de webinaires et de formations intensives sur la bourse, notre partenariat avec B SMART renforcera cet axe.

Lancée en juin dernier et présidée par Stéphane Soumier, la chaîne B SMART est le nouveau média d'information consacré à l'économie et à la finance. B SMART s'adresse aux décideurs, aux actifs et à tous ceux qui, en France, réfléchissent sur ce que doit être le monde de demain.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A PROPOS DE B SMART

Diffusion chez les opérateurs :

Free : canal 327 • Canal+: canal 172 • Bouygues: canal 245 • Orange : canal 230

www.bsmart.fr

A PROPOS DE BOURSE DIRECT

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d'exécution.

Bourse Direct propose aujourd'hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d'optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.

L'action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur le compartiment C d'Euronext. Retrouvez l'ensemble de la communication financière sur www.boursedirect.fr, espace Corporate.

