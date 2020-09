Bourse Suisse: la bouffée d'optimisme se tarit sur la fin avant la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive mercredi. Les intervenants étaient dans l'attente de l'issue de la réunion de deux jours du comité monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed). Le SMI a cependant vu ses gains s'effriter nettement en seconde partie d'après-midi, terminant plus proche du plus bas que du plus haut du jour.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée.

"La Fed a fait savoir qu'elle était prête à faire plus si nécessaire" pour aider à la relance économique. "On peut s'attendre à ce que le président de la Fed déclare qu'il faut davantage de mesures budgétaires", a estimé Patrick O'Hare de Briefing.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,30% à 10'552,04 points, avec un plus haut à 10'580,38 points et un plus bas à 10'509,03 points à l'ouverture. Le SLI a pris 0,52% à 1601,54 points et le SPI 0,41% à 13'083,32 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 26 ont progressé et 4 reculé.

Les perdants du jour sont Richemont (-1,1% ou 74 centimes, hors dividende de 1 franc), Novartis (-1,0%), Temenos (-0,7%) et Clariant (-0,1%).

Les deux autres poids lourds Roche (+0,5%) et Nestlé (+0,6%) ont soutenu l'indice. Roche a obtenu une extension d'homologation de la part de l'Agence américaine du médicament (FDA) pour son outil de diagnostic Cintec Plus Cytology. Ce dernier est le premier test de triage basé sur la technologie des biomarqueurs destiné aux femmes dont les résultats de détection au cancer du col de l'utérus se sont avérés positifs pour les types de papillomavirus humain à haut risque.

A l'autre bout du classement, la volatile AMS (+9,1%) a terminé sur la plus haute marche du podium, devant Adecco (+1,8%) et Vifor (+1,7%).

Le fabricant autrichien de capteurs a profité d'un relèvement de ses prévisions par l'allemand Osram, récemment passé sous son contrôle. L'optimisme est en effet de mise après une évolution solide des activités en Chine et aux Etats-Unis. Dans la foulée, Credit Suisse a relevé l'objectif de cours et confirmé "outperform".

Aux bancaires, Credit Suisse (+1,5%) a pris la médaille en chocolat, conjointement avec SGS. Julius Bär a pris 1,3% et UBS 0,6%.

Credit Suisse a accordé des prêts Covid à plus de 16'700 entreprises pour un volume total de 3,3 milliards de francs suisses. Deux tiers seulement de ces montants ont finalement été utilisés, a précisé mercredi Carole Nachbauer, en charge de la clientèle entreprise pour la région Genève.

Julius Bär a indiqué être à bout touchant dans ses négociations avec le Département américain de la Justice autour du scandale Fifa. Le gestionnaire de fortune zurichois négocie un règlement qui pourrait dépasser les 10 millions de dollars.

Geberit (+0,9%) lance dès jeudi un nouveau programme de rachat de titres, confirmant son intention du mois de mars. Au cours des deux prochaines années au plus, l'entreprise veut acquérir ses propres nominatives à concurrence de 500 millions de francs suisses.

Sur le marché élargi, le boulanger industriel Aryzta (-11,4%) a renouvelé son conseil d'administration au cours d'une assemblée générale extraordinaire cruciale. Les actionnaires ont notamment évincé le directeur général Kevin Toland du conseil d'administration et élu les trois candidats proposés par les fonds activistes Veraison et Cobas, dont Urs Jordi, ancien patron de Hiestand, au poste de président de l'organe de surveillance.

Le spécialiste des services et du conseil informatique aux entreprises Softwareone (-4,5%) a enregistré un léger recul de son bénéfice net au premier semestre. Pour l'année en cours, le groupe de Nidwald anticipe une évolution meilleure que celle du marché.

Helvetia (-3,2%) a encore reculé, au lendemain de la confirmation d'une perte semestrielle et dans le sillage du placement d'un paquet d'actions par un actionnaire de référence, l'allemand Meag.

Landis+Gyr (+1,9%) a conclu un partenariat avec Vodafone dans le domaine de la gestion énergétique. La collaboration doit permettre d'offrir aux services publics clients du fabricant zougois de compteurs d'électricité ou de gaz d'accéder à plusieurs réseaux d'opérateurs de télécommunications sans avoir à gérer plusieurs abonnements.

rp/al