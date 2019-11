Bourse Suisse: le SMI reprend son souffle après un nouveau sommet historique

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine du bon pied. Le SMI s'est envolé à un nouveau sommet historique en séance, avant de reprendre un peu son souffle pour terminer assez largement au-dessus de la barre symbolique des 10'300 points, inscrivant même un nouveau plus haut historique en clôture.

A New York, Wall Street hésitait en matinée. Les investisseurs étaient confrontés à des signaux contradictoires sur le front commercial sino-américain.

Durant le week-end, Bloomberg avait parlé de "conversations constructives" samedi entre de hauts responsables commerciaux américains et chinois. Lundi avant l'ouverture du marché, une journaliste de CNBC, citant une source gouvernementale chinoise, a indiqué que Pékin se montrait plus pessimiste sur la signature d'un accord en raison du refus du président Donald Trump de soutenir une levée des droits de douane punitifs sur les importations chinoises.

Sur le front économique, la Banque centrale chinoise a adopté pour la première fois en quatre ans une baisse du taux préférentiel pour les prêts à court terme accordés aux banques commerciales. La mesure demeure néanmoins largement cosmétique, le taux en question ayant été allégé de cinq points de base à 2,50%.

Le SMI a fini en hausse de 0,36% à 10'347,18 points, avec un plus haut à 10'381,03 et un plus bas à 10'311,63. Le SLI a gagné 0,14% à 1590,75 points et le SPI 0,31% à 12'499,63 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 14 ont progressé, 14 reculé et Sika et Temenos ont fini inchangés.

Le podium se compose de Vifor (+2,7%), Richemont (+1,4%) et Roche (+1,3%).

Les deux autres poids lourds Novartis (+0,6%) et Nestlé (+0,3%) ont aussi avancé.

Roche a levé le rideau sur son programme pour un prochain congrès autour du cancer du sein au Texas. Novartis de son côté a obtenu en fin de semaine dernière une homologation aux Etats-Unis pour un traitement contre les crises vaso-occlusives induites par l'anémie falciforme et publié des données encourageantes sur une extension potentielle d'indication pour son traitement cardiaque Entresto.

Vifor va accueillir dès le 1er février Lee Heeson à la direction générale. Le nouveau responsable sera en charge des activités internationales du groupe saint-gallois.

Sonova (+0,9%) publie ses résultats semestriels mardi et les analystes tablent sur de solides données, notamment grâce à l'évolution positive de la nouvelle plateforme d'appareils auditifs Marvel.

DZ Bank a relevé l'objectif de cours de Geberit (+0,5%) et confirmé "vendre". Le groupe continue de profiter d'une conjoncture robuste de la construction dans les marchés développés et il est bien positionné grâce à ses investissements dans le développement de produits et les contrôles de qualité. Comparée à d'autres valeurs du secteur, l'action n'est cependant pas attractive selon l'analyste.

Côté perdants, Lonza (-1,4%) a fini lanterne rouge, derrière Julius Bär (-1,3%) et AMS et Partners Group (chacun -0,8%).

Le gestionnaire de fortune zurichois dévoile mardi des informations sur la marche de ses affaires sur les dix premiers mois de l'année. Les analystes s'attendent à la poursuite de l'augmentation des actifs sous gestion au second semestre de l'année, malgré un afflux net d'argent frais inférieur à l'objectif visé par l'établissement.

UBS (-0,5%) et Credit Suisse (-0,3%) ont aussi traîné la patte.

Le portail spécialisé Finews voit Sergio Ermotti rester à la tête de la banque aux trois clés jusqu'à l'assemblée générale de 2021.

Alcon (-0,3%) publiera ses résultats trimestriels mardi soir après la clôture de Wall Street. En l'absence de développements notables, les analystes anticipent pour Alcon une marche des affaires au 3e trimestre similaire à celles des périodes précédentes.

Sur le marché élargi, L'opérateur Sunrise (+0,2%) a annoncé la nomination de Giuseppe Bonina comme responsable de l'unité YOL et membre de la direction du groupe zurichois. La division comprend les activités des opérateurs Yallo, Lebara et 123mobile.

Valiant (stable) a lancé une plateforme permettant aux clients entreprise de gérer l'ensemble de leurs comptes bancaires, même ceux ouverts dans des établissements tiers. Le système présente l'avantage de nécessiter un seul et unique identifiant.

