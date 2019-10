Bourse Zurich: Lonza et surtout Nestlé maintiennent l'illusion

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait jeudi vers un équilibre en trompe l'oeil à l'ouverture, les valeurs horlogères, Lonza et surtout Nestlé maintenant à eux seuls l'indice phare de la place zurichoise. Le paquebot alimentaire retenait l'attention des investisseurs avec des résultats sur neuf mois peu ou prou conformes aux attentes, assortis de promesses de dividende et de rachats d'actions.

L'administration fédérale des douanes (AFD) a publié son rapport sur les exportations helvétiques en septembre, marqué par une accélération des secteurs de la chimie-pharmacie et de l'horlogerie.

Les autres valeurs vedettes par contre s'inscrivaient dans le rouge, visiblement plombées par la clôture en baisse des indices américains la veille. Les lancinants dossiers du Brexit et des relations commerciales entre Washington et Pékin n'en finissent plus de déstabiliser les détenteurs de capitaux.

A 08h16, le préSMI concocté par Julius Bär grappillait 0,05% à 10'037,82 points.

La porteur Swatch (+0,9%) et la nominative Richemont (+0,8%) notamment faisaient le plein de confiance, dans la foulée du dernier relevé sur les exportations horlogères.

Troisième sur la grille de départ, Nestlé (+0,6%) n'en constituait pas moins le meilleur flotteur du SMI. Les poids lourds pharmaceutiques Roche et Novartis par contre égaraient 0,1% chacun.

Le biochimiste et fournisseur de l'industrie pharmaceutique Lonza (+0,1%) a conclu avec le développeur américain de thérapies cellulaires Mesoblast un accord de sous-traitance en vue de la production commerciale du premier produit de ce dernier, le remestemcel-L, destiné à combattre la maladie aiguë du greffon contre l'hôte.

Si les seize autres composantes du Swiss Market Index (SMI) s'inscrivaient dans le rouge, les reculs demeuraient limités entre 0,1% et 0,2%.

Le développeur de logiciels bancaires Temenos (-5,0%) pâtissait à retardement des résultats trimestriels mitigés livrés la veille au soir, ainsi que d'abaissement subséquents d'objectifs de cours par Credit Suisse et JP Morgan.

Le logisticien Kühne+Nagel (-2,7%) souffrait lui d'une recommandation à la vente émise par Goldman Sachs.

Le producteur d'instruments de mesure Inficon (-4,2%) a présenté avant-Bourse inférieurs aux prévisions.

jh/fr