Bourse Zurich: SMI juste en-dessous de 8800 points, proche du plus haut du jour

Zurich (awp) - La Bourse suisse a nettement repris du poil de la bête mardi. Le SMI, qui avait chuté sous les 8700 points la semaine passée, est repassé au-dessus de cette barre symbolique et a même franchi un moment celle des 8800 points, dans le sillage de principaux indices américains, terminant tout près du plus haut du jour juste sous ce niveau.

A New York, Wall Street montait nettement en matinée, encouragée par les résultats supérieurs aux attentes de plusieurs grands noms de la cote. "Le marché des actions reprend des forces après un mouvement de repli généralisé, déclenché par la montée récente des rendements sur le marché obligataire aux États-Unis et la crainte de voir la Banque centrale américaine durcir sa politique monétaire", ont remarqué les analystes de Charles Schwab.

"La saison des résultats d'entreprises s'intensifie et aide le rebond: Goldman Sachs, Johnson & Johnson et UnitedHealth, trois membres du Dow Jones, ainsi que Morgan Stanley, dépassant tous les prévisions", ont-ils ajouté.

Au niveau macroéconomique, la production industrielle a poursuivi sa progression en septembre aux Etats-Unis, comme s'y attendaient les analystes. La progression est de 0,3%, après 0,4% en août et de 5,1% sur un an. La Fed estime que l'ouragan Florence, qui a frappé notamment la Caroline du Nord et du Sud mi-septembre, a coûté 0,1 point de pourcentage à la croissance de la production industrielle.

En Allemagne, le moral des investisseurs s'est effondré en octobre, dans un contexte de tensions commerciales exacerbées entre les Etats-Unis et la Chine, selon le baromètre de l'institut ZEW. L'indice a chuté de 14,1 à -24,7 points, son plus fort recul sur un mois enregistré depuis le vote du Brexit en juin 2016. Les analystes tablaient sur un repli bien plus modeste à -12,0 points.

Le SMI a fini en hausse de 1,64% à 8794,99 points, avec un plus haut à 8803,81 et un plus bas à 8648,88. Le SLI a gagné 1,61% à 1402,74 points et le SPI 1,71% à 10'393,04 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seule Sonova (-2,4%) a reculé.

Dans le cadre de sa journée des investisseurs, Sonova a annoncé le lancement d'une plateforme baptisée Phonak Marvel. Les analystes jugent la nouveauté prometteuse.

Le podium se compose d'AMS (+6,4%), Temenos (+5,2%) et Lonza (+3,6%). Temenos, qui a remporté une commande auprès de l'australien Uniting Financial Services (UFS), présentera ses résultats trimestriels mercredi après la clôture.

Dans le camp des poids lourds, Novartis (+2,0%), qui publiera ses résultats trimestriels jeudi, a revendiqué le succès de deux études de suivi sur le Cosentyx, dans les indications contre la spondylarthrite ankylosante (AS) et le rhumatisme psoriasique (PsA). Roche (+2,3%) dévoilera ses résultats trimestriels mercredi et Nestlé (+1,4%) jeudi.

Aux bancaires, le procès d'UBS (+0,5%) pour fraude fiscale en France est entré lundi dans le vif du sujet. Après avoir rejeté la semaine dernière des questions prioritaires de constitutionnalité posées par la défense, le tribunal correctionnel de Paris "a décidé de joindre l'ensemble des exceptions soulevées au fond". Credit Suisse, dont le patron Tidjane Thiam a renoncé à participer au "Davos du désert" à Ryad, a pris 0,6% et Julius Bär 1,1%.

L'affaire syrienne de Lafarge continue d'occuper la justice française: les juges ont saisi plusieurs millions d'euros sur les indemnités versées à d'anciens dirigeants de Lafarge, dont l'ex-patron du groupe Bruno Lafont, dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de financement du terrorisme en Syrie. L'action LafargeHolcim (+1,6%) n'en a pas souffert.

Adecco (+1,1%) a vu son objectif de cours sérieusement raboté coup sur coup par Barclays et par Credit Suisse, le premier confirmant "overweight" et le second "neutral". Les analystes de la banque britannique n'excluent pas qu'il faille se préparer à une récession en Europe.

Sur le marché élargi, Meyer Burger (+0,8%) a annoncé un vaste mouvement de délocalisation vers l'Asie et la Chine en particulier, où il prévoit de transférer une part importante de ses effectifs dans la vente et les services photovoltaïques.

DKSH (+1,8%) a annoncé l'extension de sa collaboration avec le groupe alimentaire américain Campbell's.

Conzzeta (-1,1%) a enregistré une bonne performance au troisième trimestre et a confirmé ses objectifs.

Wisekey (+4,0%) a enregistré une hausse des ventes sur les neuf premiers mois de l'année, profitant d'une solide demande pour ses produits dédiés à l'internet des objets (IoT).

