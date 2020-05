Bourse Zurich: à la recherche d'un nouveau souffle dans les premiers échanges

Zurich (awp) - La Bourse suisse observait mercredi matin un mouvement de consolidation, au terme de deux séances haussières. En l'absence de traitement ou de vaccin, la pandémie de Covid-19 constitue toujours une menace quand bien même la flambée semble s'atténuer sur le Vieux continent.

Outre-Atlantique, plusieurs membres de la Réserve fédérale américaine ont émis des appels à la prudence contre un déconfinement prématuré, relève John Plassard, de Mirabaud. Wall Street a terminé la session de mardi dans le rouge, mais Tokyo a bouclé celle de mercredi nettement dans le vert.

A 09h12, le Swiss Market Index (SMI) concédait 0,31% à 9733,36 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,48% à 1423,59 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,29% à 12'143,60 points. Sur les trente plus lourdes valorisations, 23 s'enfonçaient et sept se maintenaient au dessus de la ligne de flottaison.

Bancaires et financières subissaient les plus importantes avaries. Lanterne rouge, Credit Suisse abandonnait 2,2%, derrière Swiss Re (-1,7%) et UBS (-1,6%). Julius Bär (-1,5% ou 57 centimes) pouvait au moins avancer l'excuse d'un traitement hors dividende de 75 centimes.

Les poids lourds pharmaceutiques Roche (+0,4%) et Novartis (+0,2%) tentaient d'atténer la douloureuse, mais le paquebot alimentaire Nestlé (-0,1%) ne leur facilitait pas la tâche.

Sur le marché élargi, Mikron reculait de 2,0%. Le constructeur de machines d'assemblage a lancé une profonde restructuration, comprenant plusieurs dizaines de suppressions de postes. Les mesures n'empêcheront pas le groupe de boucler l'exercice en cours dans le rouge, a prévenu la direction.

Idorsia perdait 2,8%, dans la foulée d'une augmentation de capital pour près d'un tiers de milliard de francs suisses.

Ascom reculait de 1,1%, malgré un renouvellement de contrat de services en Allemagne.

Valora cédait 2,4, ne bénéficiant guère du relèvement de deux crans de la recommandation par Baader Helvea.

La Banque cantonale des Grisons (-0,7%) a pris acte du départ d'un membre de son conseil, sur fond de potentiel conflit d'intérêts.

Softwareone égarait 0,7%, suite à l'annonce du rachat de l'australien Gorillastack.

Le laboratoire plan-les-ouatien Addex (-0,4%) a continué à puiser dans ses réserves au 1er trimestre.

Zur Rose (+6,7) profitait par contre de l'entame de sa couverture par Jefferies sur une recommandation d'achat.

Santhera (+8,9%) s'illustrait, qui espère pouvoir boucler prématurément une étude clinique avancée contre la maladie de Duchenne.

jh/ck