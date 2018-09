Bourse Zurich: accès d'appréhensions, la guerre commerciale prend de l'ampleur

Zurich (awp) - La Bourse suisse a débuté la séance de lundi sur la retenue, dans la foulée de l'entrée en vigueur des nouvelles taxes douanières américaines sur 260 milliards de dollars d'importations chinoises et dans l'attente de la réplique de Pékin à ces mesures.

A la bisbille économique entre les deux principales économies de la planète viennent désormais s'ajouter des désaccords politiques, l'Empire du Milieu ayant décidé de se retirer de toute discussion commerciale avec les Etats-Unis, en réponse à des sanctions adoptées par Washington pour condamner l'achat de matériel militaire auprès de la Russie, rappelle CMC Markets UK dans un commentaire matinal.

Le front des nouvelles d'entreprises helvétiques n'était guère garni.

A 09h15, le Swiss Market Index (SMI) égarait 0,08% à 8988,10 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,06% à 1474,21 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,07% à 10'709,97 points. Sur les trente valeurs vedettes, 18 reculaient et neuf progressaient. UBS, Lonza et Dufry oscillaient autour de l'équilibre.

Adecco (-0,7%) réalisait le moins bon départ, précédé par Swatch (-0,6%) et Lafargeholcim (-0,5%). L'imprévisible Aryzta (+3,3%) occupait la bonne extrémité du classement, devant Clariant (+0,7%) et Swiss Life (+0,4%).

Le bon de jouissance Roche s'érodait de 0,1%, malgré le lancement par le laboratoire américain en voie d'ingestion Foundation Medicine d'une nouvelle palette de tests de dépistage en oncologie. Novartis également perdait 0,1%, sans indication particulière.

Le paquebot alimentaire Nestlé (-0,1%) n'échappait pas à la tendance d'ensemble. Le géant allemand des biens de consommation Henkel a fait part dans la presse dominicale de son appétit pour de nouvelles acquisitions, refusant toutefois de se prononcer sur le segment dermato-cosmétique mis en vente récemment par la multinationale veveysane.

ABB (-0,3%) a remporté un appel d'offre autour de l'alimentation électrique du Pakistan. Le conglomérat zurichois livrera pour ce faire des convertisseurs à travers l'Asie centrale, pour une contrepartie de l'ordre de 330 millions de dollars.

jh/fr