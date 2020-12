Bourse Zurich: accès de morosité en entame de séance

Zurich (awp) - La Bourse suisse reprenait le chemin de la cave mercredi, après avoir déjà cédé du terrain sur les deux premières séances de la semaine. Les indices aux Etats-Unis ont pourtant décroché mardi de nouveaux records.

"La progression des nouveaux cas de coronavirus aux Etats-Unis après Thanksgiving prend le dessus sur les espoirs d'une campagne de vaccination imminente et d'un accord de soutien financier d'urgence de 908 milliards de dollars", analyse John Plassard, de Mirabaud Securities.

A 09h15, le Swiss Market Index (SMI) cédait 0,28% à 10'420,38 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,34% à 1644,59 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,24% à 12'9547,68 points. Sur les trente plus lourdes valorisations, seules quatre progressaient et Sonova se maintenait tout juste à flots.

Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutiques Lonza (+0,7%) a gagné un nouveau client pour son site de Viège, pour lequel il va construire sur mesure des lignes de production de bioconjugués.

L'équipementier de l'industrie chirurgico-dentaire Straumann (+0,5%) tentait de s'accrocher, sans indication particulière.

Le mastodonte pharmaceutique Roche (+0,1%) a de son côté décroché la veille au soir deux nouvelles homologations de produits aux Etats-Unis. Les deux autres poids lourds Nestlé (-0,1%) et surtout Novartis (-0,5%) cédaient du terrain.

Les bancaires UBS, Credit Suisse et Julius Bär lâchaient 0,9% chacune, mais échappaient à la lanterne rouge grâce à Adecco (-1,0%) et Kühne+Nagel (-1,1%).

Sur le marché élargi, l'équipementier de laboratoire Tecan engrangeait 5,4%, dans la foulée d'ambitions à très brève échéance rehaussées. La nouvelle feuille de route de VAT (+2,7%) à moyen terme inspirait aussi les détenteurs de capitaux, quoique dans une moindre mesure.

Autoneum prenait 2,2%, dopé par une relèvement d'objectif de cours par Credit Suisse. Comet (+1,0%) bénéficiait aussi de commentaires plutôt élogieux.

