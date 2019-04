Bourse Zurich: ancré dans le vert, le SMI défend la marque des 9500 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse consolidait ses gains lundi à l'approche de la mi-journée. Son indice phare SMI se maintenait solidement au-dessus des 9500 points, en dépit des incertitudes qui pèsent toujours sur l'issue du Brexit et du feuilleton commercial entre Washington et Pékin.

Les députés britanniques vont tenter de trouver une alternative à l'accord de Brexit négocié par la Première ministre Theresa May, et pourraient faire pencher la balance pour un divorce "plus doux" avec l'Union européenne. La date initiale, fixée au 29 mars, avait dû être repoussée, faute de soutien parlementaire à l'accord de retrait négocié par Mme May.

De son côté, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ne cache plus son exaspération face aux atermoiements de Westminster. "Jusqu'à aujourd'hui, nous savons ce à quoi le parlement britannique dit non mais nous ne savons pas à quoi il dit oui", s'est plaint le Luxembourgeois.

Sur le plan macroéconomique, l'activité manufacturière chinoise a progressé en mars à son meilleur rythme depuis huit mois, un résultat meilleur qu'attendu qui laisse espérer une reprise plus rapide que prévu de la deuxième économie mondiale.

"Après une avalanche de données négatives et face à une plus grande nervosité des investisseurs, de telles informations sont un baume pour les âmes des investisseurs tracassés par la peur d'une récession", résume Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

Au Japon, le baromètre de confiance des grandes entreprises manufacturières a fortement baissé au premier trimestre, selon une enquête publiée par la Banque du Japon (BoJ).

Sur le coup de 10h40, le Swiss Market Index (SMI) s'offrait 0,61% à 9535,30 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,91% à 1463,97 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,71% à 11'320,89 points. Parmi les 30 principales cotations, évoluaient dans le vert et seulement deux dans le rouge.

Roche (+0,2%) revendique de premiers résultats cliniques prometteurs pour une nouvelle combinaison du Tecentriq (atezolizumab) et de l'ipatasertib, produit d'un partenariat entre la filiale américaine Genentech et Array Biopharma, contre le cancer du sein triple négatif.

Novartis (+0,3%) va racheter le laboratoire américain IFM Tre, spécialisé dans les anti-inflammatoires. Le géant bâlois paiera dans l'immédiat 310 millions de dollars et jusqu'à 1,3 milliard en versements d'étapes. La finalisation de l'opération est attendue au deuxième trimestre.

Le troisième paquebot Nestlé (-0,02%) évoluait juste en dessous de la ligne de flottaison, après avoir vu son objectif de cours légèrement relevé par UBS.

Givaudan (-1,4% ou -36 francs suisses) tenait toujours la lanterne rouge, mais pouvait se prévaloir ce lundi d'un traitement hors dividende de 60 francs suisses.

A l'autre extrémité du tableau, l'inconstante porteur AMS (+4,7%) occupait la première place, sans nouvelle particulière. Venaient ensuite les valeurs du luxe Swatch (+2,6%) et Richemont (+2,3%), galvanisées par les bonnes données en provenance de l'Empire du Milieu.

ABB (+1,3%) faisait fi de la rétrogradation à "neutral", après "buy", par Oddo BHF, qui a également raboté son objectif de cours. Les actionnaires activistes Cevian Capital et Artisan Partners pourraient mettre à contribution le produit de la cession de leur participation dans Panalpina pour renforcer leur présence dans le conglomérat industriel zurichois.

Aux assurances, Swiss Re (+1,1%) a vu son objectif de cours relevé par Deutsche Bank et Swiss Life (+0,9%) par UBS, alors que celui de Zurich Insurance (+1,1%) a été raboté par Goldman Sachs.

Sur le marché élargi, le logisticien bâlois Panalpina voyait son action s'envoler de 14,5% à 189,90 francs suisses, après l'offre publique d'achat (OPA) de son concurrent danois DSV. Ce dernier propose un prix implicite de 195,80 francs suisses par action. Les principaux actionnaires ont d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient servir leurs parts.

Les titres Autoneum (+1,2% ou +1,40 franc), Implenia (+1,1% ou +0,32 franc) et Zehnder (+1,0% ou +0,35 franc) semblaient s'accommoder allégrement de leur traitement hors dividende de respectivement 3,60, 0,50 et 0,80 franc.

