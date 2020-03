Bourse Zurich: après le lundi noir, une reprise est amorcée

Zurich (awp) - La Bourse suisse connaissait un sursaut d'orgueil mardi matin, après la débandade de la veille. Les marchés financier ont connu un lundi noir, notamment Londres et Wall Street qui ont enregistré leur pire chute journalière depuis 2008. Le rebond a été amorcé mardi par les places asiatiques, qui ont terminé dans le vert.

Les cours du pétrole ont également repris du poil de la bête au lendemain d'une panique sur les marchés financiers. Les investisseurs ont cédé aux sirènes baissières devant l'accumulation des crises, surtout sanitaire, avec la propagation du coronavirus. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a évoqué lundi la "menace de pandémie".

Les marchés ont également réagi à l'échec de la réunion de l'Opep+ et le cavalier seul de l'Arabie saoudite, qui a baissé drastiquement le prix de son or noir.

L'humeur a visiblement changé après l'annonce de mesures drastiques pour limiter les dégâts du coronavirus en Italie et une quarantaine décrétée à l'échelle du pays.

Le président américain Donald Trump semble avoir pris la mesure de la gravité de la situation et annoncé de nouvelles mesures. "La crise du coronavirus a mis en exergue le fait que le système de santé aux Etats-Unis était archaïque et que le gouvernement Trump n'avait pas fait grand-chose depuis son arrivée au pouvoir", affirme John Plassard de Mirabaud.

A 09h16, le Swiss Market Index (SMI) prenait 1,5% à 9336,25 points. Il a encore quelques jours, l'indice vedette de la place zurichoise paradait largement au-dessus des 10'000 points. Le Swiss Leader Index (SLI) gonflait de 1,47% à 1404,97 points et le Swiss Performance Index de 1,30% à 11'395 points. Les indications avant-Bourse avaient cependant laissé entrevoir un rebond plus vigoureux.

Julius Bär (-0,5%) mis à part, toutes les valeurs vedettes étaient dans le vert.

Le coronavirus et les tensions autour du prix du baril ont presque éclipsé la saison des résultats, qui se poursuivait mardi avec bon nombre d'entreprises suisses, notamment Geberit. Le spécialiste de technique sanitaire (+0,2%) a bouclé l'exercice 2019 sur une bonne performance, mais inférieure à celle escomptée par les analystes.

Novartis gonflait de 2,4% après l'annonce d'une sucrerie pour ses actionnaires. Le géant pharmaceutique veut racheter jusqu'à 10% de ses actions sur les trois prochaines années. Les autres poids lourds Roche (+1,2%) et Nestlé (+1,0%) faisaient presque pâle figure, en comparaison.

Particulièrement sanctionnées lundi, avec des pertes de plus de 10%, les grandes banques UBS (+2,7%) et surtout Credit Suisse (+4,2%) se refaisaient une petite santé. Le numéro deux bancaire helvétique caracolait en tête de la famille SMI/SLI, accompagné de sa rivale et Alcon (+3,9%).

fr/al