Bourse Zurich: au-dessus des 9800 points grâce à ses poids lourds

Zurich (awp) - Après avoir hésité sur la direction à prendre en matinée et changé plusieurs fois de cap, la Bourse suisse a pris de l'altitude et terminé dans le vert. Le SMI a fini au-dessus de la barre des 9800 points soutenu par ses trois poids lourds. Une certaine prudence restait cependant de mise alors que la saison des résultats va démarrer.

A New York, Wall Street hésitait aussi sur la direction à prendre en matinée alors que ses principaux indices se situaient à des niveaux records, le Dow Jones ayant terminé au-dessus des 27'000 points vendredi et le S&P 500 pour la première fois au-dessus des 3000 points.

Après ces records, "la question est de savoir si ces récents gains vont continuer à s'alimenter ou si le marché des actions va passer par une phase de digestion," a commenté Sam Stovall de CFRA Research. "Si on se réfère aux données historiques (...), les indices devraient encore monter un peu" car ils ont tendance à s'afficher encore en hausse 60 séances après avoir dépassé des seuils symboliques, a-t-il fait remarquer.

Si la récente progression des indices a largement été nourrie par l'espoir d'une politique monétaire plus accommodante, "on va peut-être avoir une chance de se focaliser cette semaine sur autre chose que la Fed avec la montée en puissance de la saison des résultats du deuxième trimestre", a relevé Art Hogan de National Holdings.

Le SMI a terminé en hausse de 0,47% à 9808,58 points, avec un plus haut à 9828,28 et un plus bas à 9733,49. Le SLI a gagné 0,37% à 1512,30 points et le SPI 0,48% à 11'894,53 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 ont progressé et 7 reculé.

Le podium du jour se compose de Vifor (+2,5%), Lonza (+1,3%) et SGS (+1,2%).

Au 4e rang, Temenos (+1,0%) publiera ses résultats trimestriels mercredi et les analystes tablent sur des revenus moyens de 240,6 millions de dollars et une marge Ebit de 29,2%.

Avec des gains respectifs de 0,9% et 0,7% et 0,6%, Nestlé, Novartis et Roche ont soutenu l'indice.

Aux bancaires, Julius Bär (+0,9%) et Credit Suisse (+0,2%) ont gagné du terrain, alors qu'UBS (-0,6%, 2e plus gros perdant du jour) en a abandonné. Aux USA, Citigroup a fait état d'un bénéfice en hausse de 6,9% à 4,8 milliards de dollars au 2e trimestre. Les chiffres des autres géants bancaires américains tomberont cette semaine.

Partners Group (+0,5%) publiera ses données intermédiaires mardi. Les analystes s'attendent à une masse sous gestion de 77 milliards d'euros et à une vigoureuse demande de la clientèle.

Swiss Life (+0,8%) s'est déclaré en faveur des projets de réforme de la prévoyance retraite et notamment du taux de conversion. Dans un entretien à AWP, son directeur général Patrick Frost a jugé "important que le taux de conversion soit abaissé d'actuellement 6,8% à 6,0% et que les caisses de pension reçoivent d'autres sources de financement".

Quasi stable, Lafargeholcim (+0,02%) a annoncé le rachat du producteur roumain de béton Somaco. Le montant de la transaction, dont la finalisation est attendue pour le dernier trimestre 2019, n'a pas été divulgué.

Côté perdants, les valeurs du luxe Richemont (-0,8%) lanterne rouge et Swatch (-0,3%) ont fléchi. La croissance chinoise a ralenti à 6,2% au 2e trimestre, plus faible performance d'au moins 27 ans.

Sur le marché élargi, la banque liechtensteinoise VP Bank (+3,3%) a indiqué tabler sur un bénéfice semestriel en hausse de 19,5% sur un an et assure que l'afflux d'argent nouveau a continué à évoluer "positivement".

L'organisateur de foires et de salons MCH (+0,9%) élargit sa direction générale en y intégrant un responsable du numérique et de l'innovation, une nouvelle fonction qui sera assumée par Andreas Eggimann, jusqu'ici responsable depuis 2014 de la gestion numérique de la Poste.

Ems-Chemie (+1,1%) a profité d'un relèvement d'objectif de cours par Julius Bär qui a confirmé "hold". L'analyste a estimé que les chiffres semestriels publiés vendredi étaient corrects au vu de la situation difficile des marchés de l'automobile.

DKSH (-0,5%) publie des données semestrielles mardi. Les analystes prévoient un chiffre d'affaires de 5,7 milliards de francs suisses et un Ebit de 125,6 millions, des chiffres grevés par la cession des activités dans la santé en Chine notamment.

