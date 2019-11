Bourse Zurich: aversion au risque marquée dans les premiers échanges

Zurich (awp) - La Bourse suisse avait opté vendredi pour une ouverture prudente, en l'absence d'indications en provenance de Wall Street et alors que planent toujours les incertitudes dans le lancinant dossier commercial entre Washington et Pékin. En Suisse, plusieurs entreprises d'envergure moyenne à modeste tentaient d'égayer la séance avec des annonces diverses.

Sur le front conjoncturel, le Japon a affiché en octobre un taux de chômage stable à 2,4%, mais le renchérissement de la TVA et le passage du typhon Hagibis ont plombé la production industrielle sur la même période.

Sur le Vieux cCntinent, la France a ouvert le bal des indications macroéconomiques avec une croissance de confirmée à 0,3% sur le troisième trimestre et un regain d'inflation en novembre. La zone euro livrera encore des données sur le marché de l'emploi dans la matinée.

En Suisse, le traditionnel baromètre conjoncturel du KOF s'est établi en deçà des attentes les plus pessimistes des économistes sondés par AWP. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) doit encore faire le point sur les salaires en 2019.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) s'érodait de 0,36% à 10'490,87 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,37% à 161,60 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 0,28% à 13'684,00 points. Sur les trente valeurs vedettes, seul Vifor Pharma (+1,1%) sortait la tête de l'eau, tandis que Swiss Re, Sonova et AMS s'accrochaient à la ligne de flottaison.

Le laboratoire saint-gallois était soutenu par une recommandation d'achat émise la veille au soir par Baader Helvea.

Les poids lourds se contentaient de limiter les dégâts, Nestlé reculant de 0,2%, Novartis et le bon Roche de 0,3%.

Les valeurs bancaires et du luxe s'illustraient en fond de tableau. Julius Bär (-1,0%) héritait de la lanterne rouge provisoire, derrière Richemont (-0,9%), Sika et Swatch (-0,8% chacun). Credit Suisse lâchait 0,7% et UBS 0,5%.

Le chimiste de spécialités Clariant (-0,5%) a conclu un partenariat dans les extraits végétaux avec le français Plant Advanced Technologies, dont les contours et les retombées attendues demeurent flous.

Sur le marché élargi, le gestionnaire d'actifs en difficulté GAM abandonnait 2,1%, dans la foulée du départ non remplacé de son responsable des investissements.

BFW Liegenschaften, qui prévoit de se retirer de la place zurichoise, perdait 1,3% à 44,10 francs suisses. La société immobilière cherche au préalable à rapatrier l'ensemble de son flottant, offrant pour ce faire à ses actionnaires 44,25 francs suisses par action.

A l'inverse, Kuros Biosciences s'appréciait de 5,5%, après avoir levé auprès d'un investisseur unique plus que le montant minimal fixé pour le succès de son augmentation de capital.

Le chimiste des réactions aléatoires Dottikon ES (+8,2%) a fait exploser sa rentabilité sur les six premiers mois de son exercice décalé.

