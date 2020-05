Bourse Zurich: belle remontée des indices au lendemain d'un fort recul

Zurich (awp) - La Bourse suisse a repris du poil de la bête mardi après le coup de mou de la veille. Le SMI, qui avait fait une pointe jusqu'à 9500 points en matinée, a ensuite perdu un peu de son élan et inscrit un plus bas du jour sur le coup des 11 heures. Il est ensuite remonté progressivement avant d'accélérer sur la fin et de finir au plus haut du jour.

Le trou d'air de lundi sur les place européennes n'était qu'un rattrapage des pertes subies par Wall Street et Londres vendredi dernier où les marchés étaient ouverts le 1er mai, a rappelé Michael Hewson, de CMC Markets. Le rebond des prix du pétrole notamment a depuis permis aux indices étasuniens de reprendre de l'allant, poursuit l'analyste.

A New York, Wall Street progressait aussi en matinée, soutenue par la hausse des prix du pétrole et la confiance des investisseurs dans un redémarrage de l'économie.

Plusieurs observateurs mettaient en garde face à un optimisme prématuré des marchés. Selon Patrick O'Hare de Briefing, il y a en effet "une déconnexion entre la dure réalité économique créée par les mesures de fermeture liées au Covid-19 et la vision optimiste de la Bourse selon laquelle les choses ne vont faire que s'améliorer dans les prochains mois."

En Suisse, l'indicateur d'activité compilé par le KOF s'est effondré en avril, sous le coup des mesures de confinement mises en place contre le coronavirus. Et la situation devrait encore se dégrader ces prochains mois, selon les économistes de l'institut zurichois.

Le SMI a fini sur un gain de 1,30% à 9512,17 points, son plus haut du jour et après un plus bas à 9416,14. Le SLI a pris 1,29% à 1384,83 points et le SPI 1,54% à 11'822,22 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 25 ont progressé, 4 reculé et Swiss Life a fini à l'équilibre.

UBS (-2,6% ou 25,4 centimes) a terminé lanterne rouge. Le titre était traité ce jour hors dividende de 37,5 centimes de dollars. Credit Suisse (-1,0%), LafargeHolcim et Swatch (chacun -0,2%) sont les autres perdants.

La 3e bancaire, Julius Bär (+1,3%) a abaissé l'objectif de cours de Credit Suisse et confirmé "hold". Les analystes avertissent que les conséquences du coronavirus feront pression sur les recettes. Le titre est échangé pour la moitié de sa valeur comptable, et la valorisation est ainsi en ligne avec plusieurs autres grandes banques.

Vifor (+8,1%) a terminé sur la plus haute marche du podium devant Alcon (+5,2%) et Sonova (+4,4%).

Vifor a annoncé que le produit candidat vadadustat de son partenaire Akebia satisfait les critères d'évaluation pour l'efficacité et la sécurité cardiovasculaire en phase clinique III.

La saison des résultats s'est poursuivie avec Adecco (+0,1%) qui a annoncé une perte inattendue sur les trois premiers mois de l'année, attribuée à des écarts d'acquisition. Le spécialiste du placement de personnel a adopté un paquet de mesures destinées à préserver ses réserves de liquidités. Il compte sur une stabilisation au deuxième trimestre et se dit solide financièrement.

Dans le camp des poids lourds, Novartis (+2,4%) précède Nestlé (+2,0%) et Roche (+0,8%).

Goldman Sachs a abaissé l'objectif de cours de Novartis et maintenu "buy". L'analyste a qualifié de solides les chiffres du 1er trimestre. Il anticipe une poursuite de la tendance pour le reste de l'année.

JPMorgan a relevé l'objectif de cours de Nestlé et confirmé "overweight". Le portefeuille du groupe est axé sur des segments à forte croissance ce qui rend le potentiel de croissance plus important que celui de ses concurrents, a notamment expliqué l'analyste.

Logitech (+1,0%) a lancé un nouveau programme de rachat d'actions, sans encore en détailler les contours. Le précédent programme vient de se terminer et le groupe valdo-californien a racheté 2,9 millions de ses actions dans ce cadre.

Sur le marché élargi, Obseva (+19,6%) a réduit sa perte nette sur les trois premiers mois de l'année par rapport à la même période un an plus tôt. Les dépenses opérationnelles se sont également inscrites en baisse.

Pierer Mobility (+9,1%) va lever le chômage partiel introduit chez KTM, dont la production de motos reprendra la semaine prochaine après presque deux mois d'arrêt.

Comet (+4,8%) s'est trouvé un nouveau directeur général en la personne de Kevin Crofton.

Aluflexpack (+3,4%) n'a pas été impacté par la pandémie au 1er trimestre. Le chiffre d'affaires a augmenté de 9,7% sur un an.

Oerlikon (+0,1%) a bien résisté sur les trois premiers mois de l'année et a annoncé de vastes coupes dans les effectifs de la division Surface solutions.

SIG Combibloc (-2,1%) a bouclé les trois premiers mois de l'année sur des ventes en hausse. Malgré l'érosion de la rentabilité, l'entreprise réaffirme ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice.

PSP Swiss Property (-0,2%) a vu sa rentabilité reculer au premier trimestre, le groupe ayant notamment profité l'année précédente de ventes des biens immobiliers. La direction fait montre de prudence face aux conséquences de la pandémie de Covid-19 et a ajusté ses attentes pour l'ensemble de l'exercice.

rp/lk