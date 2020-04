Bourse Zurich: bien orientée, le pétrole vole la vedette au virus

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait mercredi vers une ouverture légèrement positive, regagnant une partie du terrain cédé la veille. La place zurichoise se démarquait ainsi de Wall Street, dont les principaux indices ont clôturé dans le rouge, plombés par la chute des cours du pétrole. La saison des résultats trimestriels s'accélère avec deux valeurs du SMI au menu.

Les prix de l'or noir ont fait une incursion en territoire négatif, résultat d'une surproduction et d'une consommation comprimée par le coronavirus. Les indices européens devraient ouvrir sans réelle tendance ce matin, les investisseurs s'inquiétant toujours des conséquences de la forte chute du prix du baril de pétrole sur l'économie réelle, affirme John Plassard de Mirabaud Securities.

La situation sur le front du coronavirus devient de plus en plus inquiétante aux Etats-Unis, où l'on se dirige petit à petit vers le million de cas. Le Sénat américain a approuvé mardi un nouveau plan d'aide à l'économie, plus particulièrement les PME, de 500 milliards de dollars.

A 8h15, le Swiss Market Index (SMI) grappillait 0,27% à 9535,45 points, selon les ordres passés avant-Bourse auprès de la banque Julius Bär. Parmi les valeurs vedettes, seules trois étaient dans le rouge.

Roche (+0,3%) a rendu une copie trimestrielle supérieure aux attentes, enregistrant une croissance dans les deux divisions Pharmaceuticals et Diagnostics. Cerise sur le gâteau, le géant pharmaceutique rhénan a reconduit ses objectifs 2020 et sa politique de dividende, malgré la pandémie de coronavirus

Novartis gagnait également 0,3% après un feu vert du gendarme sanitaire aux Etats-Unis pour un statut de "traitement régénératif avancé" pour son traitement cellulaire Kymriah, dans l'indication contre le lymphome folliculaire. Nestlé (+0,3) était dans la moyenne.

L'effet combiné des devises, d'éléments exceptionnels et du coronavirus ont plombé le début d'année de Schindler (+0,4%). Le fabricant d'escaliers roulants et d'ascenseur ne s'en est pas si mal sorti pour autant, satisfaisant à certains égards les prévisions malgré des résultats en net recul.

Credit Suisse (-0,6%) figurait parmi les rares valeurs dans le rouge. Le numéro deux bancaire helvétique a vu sa recommandation abaissée par HSBC, qui prône désormais "hold contre "buy" précédemment. Le modèle d'affaires de la grande banque n'est pas vraiment adapté à un marché baissier.

Par ailleurs, le géant zurichois figure parmi les banques accusées aux Etats-Unis d'avoir manipulé le marchés des obligations d'entreprises.

UBS prenait 0,5% et Julius Bär 0,3%.

Partners Group (+0,4%) a fait une croix sur de nombreux investissements, dans un contexte peu favorable sur les marchés financiers en raison de la crise du coronavirus.

Richemont (+0,1%) et Adecco (-4,8%) étaient également dans le rouge. Le spécialiste de l'intérim est traité hors dividende de 2,50 francs suisses.

Sur le marché élargi, Inficon s'envolait de 3,4% après des chiffres trimestriels meilleurs qu'attendu. Villars Holding et Groupe Minoteries (non traités) ont rendu mardi soir leur copie annuelle 2019 respective, tandis que la Banque cantonale de Glaris (pas de cours) a dévoilé en matinée sa performance trimestrielle.

fr/ol