Bourse Zurich: bonnes résolutions pour débuter le mois de décembre

Zurich (awp) - La Bourse suisse maintenait le bon cap lundi à l'approche de la mi-journée, portée par des indicateurs chinois bien meilleurs qu'escompté en novembre. Pékin et Washington par contre ont passé le week-end à mettre des coups de canif dans leurs négociations commerciales.

Les investisseurs doutent d'une issue à ces pourparlers avant l'échéance du 15 décembre, dans la foulée de la signature par Donald Trump de deux résolutions du Congrès perçues comme soutenant les manifestants anti-gouvernementaux à Hong Kong, note ainsi Credit Suisse. La banque aux deux voiles souligne par contre que les derniers relevés sur la confiance des responsables d'achat dans l'Empire du Milieu décoiffent les attentes.

L'agenda conjoncturel du jour comprend encore des indices de confiance des directeurs d'achats, en zone euro et aux Etats-Unis notamment. Dans l'attente de ces données au niveau du Vieux continent, la France vient de faire état d'une modeste hausse.

Le moral des responsables d'achats dans l'industrie en Suisse a pris un coup en novembre, à l'exception notable des petites et moyennes entreprises. Le chiffre d'affaires des commerces de détail a pris l'ascenseur au mois d'octobre.

A 10h54, le Swiss Market Index (SMI) s'enrobait de 0,26% à 10'520,19 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,30% à 1616,55 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 0,29% à 12'712,82 points. Sur les trente principales valorisations de la place zurichoise, 23 progressaient, trois se tâtaient encore et quatre reculaient.

L'impondérable AMS (+2,0%) caracolait désormais seule en tête d'indice, poursuivie par les bancaires UBS (+1,2%), Credit Suisse et Julius Bär (+1,0% chacune).

Le biochimiste et sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Lonza (+0,3%) était rentré dans le rang, après avoir un temps mené le bal.

Le bon Roche (+0,2%) était passé dans la seconde moitié de tableau, dans la foulée de la publication par la filiale nippone Chugai de données déjà connues sur le satralizumab, dans la prestigieuse revue New England Journal of Medicine. Sans indications particulières, les deux autres poids lourds Nestlé (+0,2%) et Novartis (+0,1%) avançaient modérément.

Sonova (-1,4%) par contre occupait la mauvaise extrémité du classement, derrière Vifor (-0,6%) et Swisscom (-0,4%).

Sur le marché élargi, l'aciériste Schmolz+Bickenbach était suspendu de cotation jusqu'à nouvel avis, dans l'attente de l'issue dans l'après-midi d'une assemblée générale extraordinaire qui s'annonce tendue. Les actionnaires doivent statuer sur une augmentation de capital potentiellement cruciale pour l'entreprise lucernoise en difficulté.

Le laboratoire Cosmo (-2,5%) a rompu son contrat de distribution de l'Eleview avec Fujifilm, pour en conclure un nouveau avec le géant américain des dispositifs médicaux Medtronic.

La société de participation The Native prenait certes près de 60%, dans la foulée d'un report d'une opération de financement, plafonnant toutefois à 66,5 centimes.

jh/ck