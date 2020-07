Bourse Zurich: bouffée de confiance pour entamer la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert lundi sur une note optimiste, préférant se concentrer sur les indications confiantes de divers acteurs pharmaceutiques sur des traitements en développement contre le coronavirus.

Les avancées médicales avaient déjà permis à Wall Street de boucler la semaine dernière dans le vert.

David Madden, de CMC Markets, rappelle que le géant américain Gilead revendique une réduction de la mortalité de près de deux tiers avec l'administration à des patients atteints de forme grave de son remdesivir. La biotech Biontech, soutenue par le colosse Pfizer, a de son côté laissé entendre qu'une homologation aux Etats-Unis de son vaccin expérimental pourrait survenir avant la fin de cette année.

La pandémie va continuer à occuper les esprits anticipe toutefois l'analyste. L'OMS a recensé dimanche un nouveau record de nouveaux cas à l'échelle mondiale, largement alimenté par le pays de l'oncle Sam, mais aussi l'Inde et le Mexique.

L'accélération de la saison des résultats détourne néanmoins graduellement l'attention des détenteurs de capitaux, avec dès mardi les performances des géants bancaires américains JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo, énumère IG Markets,

A 09h12, le Swiss Market Index (SMI) s'enrobait de 0,32% à 10'263,67 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,43% à 1549,98 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 0,29% à 12'707,21 points. Sur les 30 principales valorisations, seules six reculaient et toutes les autres progressaient.

Le béhémoth du placement de personnel Adecco (+2,1%) menait le bal, entraîné notamment par un relèvement de son objectif de cour de la part de la Banque royale du Canada.

Les financières étaient aussi à la fête, Credit Suisse s'adjugeant 1,6%, Swiss Life et Julius Bär 1,3% chacun, Swiss Re et Zurich Insurance 1,1% ou encore UBS 1,0%.

Le bon de jouissance Roche (+0,2%) avait déjà inversé la tendance avant-Bourse. La multinationale a pourtant reconnu l'échec de l'une des nombreuses études cliniques avancées sur le Tecentriq, en combinaison avec l'Avastin et une chimiothérapie contre le cancer des ovaires. La confirmation du profil de sécurité de l'Hemlibra contre l'hémophilie A risque de ne pas suffire à faire passer la pilule auprès des investisseurs.

Nestlé (+0,1%) ralentissait la progression, tandis que Novartis (-0,1%) pressait carrément sur les freins.

Logitech (-0,7%) s'attribuait la lanterne rouge, sans indication particulière, derrière Kühne+Nagel et Lonza (-0,6% chacun).

Sur le marché élargi, l'équipementier du bâtiment Arbonia (+11,3%) caracolait seul en échappée, profitant d'indications confiantes sur sa rentabilité sur les six premiers mois de l'année.

L'équipementier de l'industrie solaire en voie de réorientation Meyer Burger (+8,4%) et l'organisateur d'évènements à la recherche d'une planche de salut MCH (+5,1%) s'offraient aussi des bouffées d'oxygène.

Le prestataire de services informatiques Softwareone (+0,7%) renforce ses capacités dans les environnement SAP et Oracle avec l'acquisition du néerlandais B-lay.

jh/al