Bourse Zurich: cinquième séance dans le vert pour le SMI cette semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a encore progressé, quoique moins nettement, vendredi. Le SMI, qui avait dans un premier temps consolidé et inscrit un plus bas du jour autour de 11h00, s'est repris par la suite. Il est repassé au-dessus de l'équilibre dans le sillage des données sur l'emploi américain. Il a terminé au-dessus de la barre des 10'300 points, alignant une cinquième séance de hausse cette semaine.

A New York, Wall Street cédait un peu de terrain en matinée, alors que le dépouillement des votes de l'élection présidentielle touchait à sa fin.

Joe Biden se retrouvait à un pas de la Maison Blanche après avoir pris la tête de la course dans l'Etat-clé de Pennsylvanie, qui dispose de 20 grands électeurs susceptibles de le propulser au-delà du seuil des 270 requis pour l'emporter.

Mais les investisseurs tournaient de nouveau leur attention vers le Sénat américain, qui semblait jusque-là parti pour rester sous contrôle républicain. Un scrutin sénatorial en Géorgie va donner lieu à un second tour et un autre dans le même Etat pourrait prendre la même direction.

"La possibilité que les démocrates emportent tout sur leur passage est de nouveau sur la table", a relevé Mike Schumacher de Wells Fargo. "Cela reste peu probable mais c'est une possibilité avec les seconds tours en Géorgie", a-t-il ajouté en soulignant que les résultats ne seraient alors pas connus avant début janvier.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,16% à 10'322,57 points, avec un plus haut à 10'350,38 et un plus bas à 10'221,65. Sur la semaine, le SMI a gagné 7,7%. Vendredi, le SLI a gagné 0,33% à 1598,59 points et le SPI 0,07% à 12'834,60 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 14 ont avancé et 16 reculé.

Richemont (+8,9%) a terminé sur la plus haute marche du podium, devant Clariant (+2,5%) et Temenos (+0,9%).

Le groupe genevois de luxe, très affecté par la pandémie de coronavirus, a enregistré une nette baisse de ses résultats au premier semestre de son exercice décalé. La situation s'est cependant fortement améliorée au 2e trimestre, grâce à la Chine et à la joaillerie et les attentes des analystes ont été dépassées.

La porteur Swatch (+0,8%) a été entraînée dans le sillage de la nominative du Genevois.

Aux bancaires, Credit Suisse (+0,4%) a profité d'un relèvement d'objectif de cours et confirmation de recommandation "hold" par Julius Bär. L'analyste a jugé les résultats trimestriels mitigés avec une tendance décevante dans la gestion de fortune et une évolution bien meilleure dans l'investment banking.

Les deux autres bancaires Julius Bär (-0,02%) et UBS (-0,1%) ont fini juste dans le rouge.

Le fabricant autrichien de semi-conducteurs AMS (+0,4%) a triplé ses volumes d'activité au 3e trimestre, à la faveur de l'intégration d'Osram Licht. L'opération a toutefois fait glisser le groupe du mauvais côté de la rentabilité.

Les poids lourds Nestlé (-0,6%) et Novartis (-0,2%) et Roche (-0,1%) ont pesé sur l'indice

Novartis a reconnu ne pas être parvenu à atteindre le critère primaire d'une étude clinique avancée sur l'administration de son canakinumab contre les surréactions immunitaires au Covid-19. L'anti-inflammatoire, administré en plus de standards thérapeutiques actuels, n'a pas permis d'améliorer les chances de survie sans recours à un respirateur artificiel invasif à des patients hospitalisés.

Swisscom (-1,1%) a fini lanterne rouge derrière Straumann (-0,9%) et Lonza (-0,8%).

Sur le marché élargi, Banque Profil de Gestion (+32,2%) a annoncé jeudi soir son intention de fusionner avec One Swiss Bank et le versement d'un dividende exceptionnel représentant 8 millions de francs suisses.

Le producteur d'emballages Aluflexpack (+9,6%) a jusqu'ici tiré son épingle de la crise.

Le fournisseur de consommables médicaux et sanitaires IVF Hartmann (7,2%) a revu à la hausse l'impact bénéfique de la pandémie sur ses affaires pour l'ensemble de l'année.

Aryzta (+1,8%) recommande d'évincer une majorité de ses propres administrateurs lors d'une prochaine assemblée générale.

le laboratoire Basilea (+0,9%) a décroché un feu vert en Chine pour la commercialisation de son antibiotique Zevtera et percevra dans ce cadre un versement d'étape de 3 millions de francs suisses.

Le spécialiste des rayons X et radiofréquences Comet (-0,3%) a trouvé un repreneur pour ses activités dans les faisceaux d'électrons (ebeam).

