Bourse Zurich: clôture dans le rouge en attendant la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé mercredi sur une note négative, après une séance passée dans le rouge. Alors qu'en Suisse, la saison des résultats d'entreprises s'est poursuivie, les investisseurs restaient dans l'attentes des dernières données de la Fed.

La Réserve fédérale (Fed) publiera en effet en soirée (heure suisse) les minutes de sa dernière réunion. Le rapport "devrait apporter des indications sur le degré d'optimisme de la banque centrale américaine concernant l'économie (...), alors que les spéculations vont bon train quant à un relèvement des taux par la Fed en septembre et décembre", ont indiqué les analystes de CMC Markets.

L'autre dossier suivi par les marchés est la rencontre ce mercredi à Washington entre négociateurs américains et chinois. Ces derniers tiennent des pourparlers pour tenter de stopper un cycle de représailles commerciales aux effets potentiellement dévastateurs,. Ces discussions suscitent toutefois un optimisme mesuré.

L'indice vedette SMI a terminé en repli de 0,38% à 9048,20 points, avec un plus haut de séance à 9077,04 points et un plus bas à 9029,74 points. Le SLI a abandonné 0,22% à 1476,96 points et le SPI a perdu 0,28% à 10'792,58 points.

Hormis la volatile Aryzta (-1,5%), bancaires et poids lourds ont formé le bas du tableau avec Credit Suisse (-1,3%), UBS (-0,9%), Nestlé (-0,7%) et Roche (-0,6%). La troisième grande capitalisation Novartis (-0,3%) a limité ses pertes.

A l'opposée, Sonova (+1,9%), Lonza (+0,5%) et SGS (+0,5%) ont été plébiscités par les investisseurs.

Sur le marché élargi, Bossard (+4,3%) a fortement progressé, après la confirmation de ses résultats semestriels et le relèvement des prévisions de chiffre d'affaires, désormais attendu autour de 880 millions de francs suisses après 786 millions en 2017.

Orior (+4,0%) a augmenté ses ventes au 1er semestre et s'est déclaré optimiste pour le reste de l'année.

Feintool (+0,5%) a profité au 1er semestre de la bonne santé de l'industrie automobile et a affiché une vigoureuse croissance.

Medartis (+0,8%), coté à la Bourse suisse depuis mars, a augmenté son chiffre d'affaires semestriel, mais a vu sa rentabilité opérationnelle se replier notamment en raison des coûts de l'IPO. L'entreprise bâloise prévoit une croissance des ventes pour l'ensemble de l'année.

Sensirion (+4,7%), coté également depuis mars, a augmenté ses ventes semestrielles, mais a essuyé une perte de 2 millions de francs suisses, notamment à cause des coûts liés à l'introduction en Bourse et aux programmes d'options pour employés.

Parmi les évolutions marquantes du SPI, Wisekey s'est envolé de 20,7%, tandis qu'Implenia a clôturé en chute de 9,1%. Ce dernier avait déjà été chahuté en Bourse mardi, après avoir abaissé ses objectifs d'Ebit annuel et publié un résultat net semestriel inférieur aux attentes.

al/jh