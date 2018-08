Bourse Zurich: clôture juste dans le vert, Schindler en vedette

Zurich (awp) - La Bourse suisse n'a pas réédité le net rebond de jeudi, mais a tout de même terminé juste dans le vert vendredi pour le SMI. La saison des résultats s'est poursuivie à un rythme moindre et le blue chip Schindler a tenu la vedette.

A New York, Wall Street les indices évoluaient en ordre dispersé en début de séance, marquant un temps d'arrêt face à un regain d'inquiétudes sur la Turquie et à des résultats d'entreprises contrastés. La tendance à la prudence vendredi peut entre autres être imputée au repli de la livre turque, qui repartait nettement à la baisse face au dollar après avoir regagné du terrain pendant trois jours.

Les Etats-Unis ont menacé jeudi de frapper la Turquie avec de nouvelles sanctions si un pasteur américain n'était pas libéré. La devise a pâti de cette menace à laquelle Ankara a promis de répliquer.

Au niveau macroéconomique, le taux d'inflation annuel dans la zone euro a accéléré en juillet pour atteindre 2,1%, selon Eurostat, confirmant sa première estimation fin juillet. Cette accélération s'explique par la cherté de l'énergie. Le chiffre est conforme aux attentes des analystes qui attendaient aussi 2,1%.

Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs s'est détériorée en août, dans une proportion bien supérieure aux prévisions des analystes, selon l'Université du Michigan. L'indice s'est établi à 95,3 points contre 97,9 en juillet, glissant à son plus bas niveau depuis septembre 2017. Les analystes l'attendaient à 97,8 points.

Le SMI a fini sur un gain minime de 0,07% à 9003,91 points, avec un plus haut à 9029,14 et un plus bas à 8961,17. Le SLI a cédé 0,15% à 1469,95 points et le SPI grignoté 0,07% à 10'721,58 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 10 ont progressé, 19 reculé et Partners Group a fini à l'équilibre.

Schindler (+1,4%) a pris la plus haute marche du podium. Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers roulants a connu une forte croissance sur la première moitié de l'exercice. Le résultat opérationnel s'est amélioré, alors que le bénéfice net a bondi de près d'un quart, dépassant le demi-milliard de francs suisses. Forte de ces chiffres et d'un carnet de commandes bien rempli, la direction ambitionne pour 2018 un résultat net de l'ordre du milliard. Les analystes ont bien accueilli les données, supérieures à leurs attentes.

Les autres occupants du podium sont Novartis (+0,9%) et ABB (+0,6%).

Derrière Novartis, Roche a gagné 0,3%, tout comme Nestlé.

Dans le camp des perdants, la lanterne rouge revient à LafargeHolcim (-1,9%). L'action du cimentier franco-suisse a été pénalisée par un abaissement d'objectif de cours et de recommandation par HSBC qui a abaissé ses prévisions d'Ebitda de 4 à 8% jusqu'en 2020, en raison notamment de la faiblesse persistante dans d'importants marchés émergents et de la plus faible contribution du marché d'Amérique du nord. Le groupe envisage de vendre ses activités en Indonésie, a par ailleurs rapporté l'agence Bloomberg.

Vifor (-1,4%) et Credit Suisse (-1,0%) complètent le trio des plus gros perdants. UBS a baissé de 0,8% et Julius Bär de 0,6%.

Sur le marché élargi, Schweiter (+3,5%) a nettement progressé après sa performance semestrielle. Le groupe industriel a bouclé le premier semestre sur des résultats en hausse à tous les niveaux. Les ventes ont dépassé le demi-milliard, mais le renchérissement des matières premières a pesé sur la rentabilité. Devant la presse, le patron Heinz Baumgartner a affirmé que le groupe franchira à nouveau la barre du milliard de francs suisses de chiffre d'affaires, niveau sous lequel il était retombé après la vente de la division Machines textile à Rieter.

La société immobilière PSP (+1,6%) a connu une évolution favorable lors des six premiers mois de l'année, publiant toutefois des chiffres légèrement inférieurs aux prévisions. La vente d'un immeuble de bureaux à Genève a contribué à la performance semestrielle.

Gurit (+1,0%) a vu ses recettes progresser au premier semestre, tandis que sa rentabilité a chuté notamment en raison d'effets non récurrents. L'entreprise table sur une croissance des ventes et du bénéfice opérationnel pour l'ensemble de l'année.

Désormais société purement immobilière, Cham (+2,6%) a dégagé un bénéfice semestriel de 83,6 millions de francs suisses.

Dormakaba (-2,2%) a souffert d'un abaissement de recommandation et d'objectif de cours par HSBC. L'analyste a tenu compte du récent avertissement sur bénéfice et du report à 2021 des objectifs financiers qui devaient initialement être atteints en 2019.

