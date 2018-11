Bourse Zurich: clôture négative dans le sillage de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative lundi. Après une progression initiale, les indices ont perdu leur élan et sont passés au rouge vers la fin de la matinée, accentuant les pertes après le début de séance négatif à Wall Street.

A New York, les trois principaux indices reculaient de plus de 1% en matinée. Les investisseurs s'inquiétaient notamment du repli de l'action Apple. La semaine sera raccourcie aux Etats-Unis avec le traditionnel "Thanksgiving" jeudi.

Patrick O'Hare, de Briefing, a expliqué que le recul "est largement attribuable au démarrage poussif d'Apple". Un article du Wall Street Journal a relevé le fabricant de l'iPhone avait réduit la production de ses derniers modèles de smartphones dévoilés cette année, ajoutant un peu plus aux craintes qui entourent ce géant qui dicte souvent, lors de ses fortes hausses ou fortes baisses, la tendance à Wall Street.

Le SMI a terminé quasi au plus bas du jour, en recul de 1,06% à 8812,61 points avec un plus bas à 8812,36 points et un plus haut à 8977,00 points. Le SLI a cédé 1,19% à 1367,06 points et le SPI 1,15% à 10'312,50 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Novartis et Swisscom sont les seuls deux gagnants.

Les plus gros perdants du jour sont Temenos (-4,2%), Logitech (-3,9%) et Swatch (-3,8%).

Comme Swatch, Richemont (-1,6%) a aussi laissé des plumes. Merrill Lynch a réduit l'objectif de cours des titres des deux groupes du luxe, confirmant "underweight" pour l'horloger biennois et "buy" pour le groupe de Genève. L'analystes a relevé le net ralentissement de la demande des consommateurs chinois, qui ne touche cependant pas les entreprises de la branche de la même manière.

Mainfirst a abaissé la recommandation de Swatch à "neutral" de "outperform" et réduit l'objectif de cours. L'analyste anticipe une déception pour les résultats du groupe au second semestre et sur l'ensemble de l'exercice ainsi que sur le suivant.

Dans le camp des poids lourds, Roche (-1,5%) et Nestlé (-1,3%) ont pesé sur l'indice, alors que Novartis (+0,6%) fait partie du duo des gagnants du jour. Ce dernier a vu sa recommandation et l'objectif de cours rehaussé par Goldman Sachs. L'Agence américaine des médicaments (FDA) a par ailleurs homologué le médicament Promacta pour le traitement de l'anémie aplasique sévère en combinaison avec la thérapie immunosuppressive standardisée.

Berenberg a abaissé l'objectif de cours d'ABB (-0,9%) et maintenu "hold". Simon Toennessen déplore qu'un conglomérat jouissant d'un tel passé en matière d'innovation a pu se montrer aussi décevant au cours des cinq dernières années. L'analyste dénonce au passage une dilution de la rentabilité du coeur d'activité avec des acquisitions diverses, auprès de General Electrics notamment, couplée à des pertes de parts sur ses marchés clés.

AMS (-3,0%) n'a pas réussi à conserver ses gains jusqu'à la clôture et a encore reculé sensiblement alors qu'à New York, Apple, officieux gros client du groupe autrichien, perdait aussi du terrain en matinée.

Credit Suisse a abaissé l'objectif de cours de Zurich Insurance (-1,4%) et confirmé "outperform", dans le cadre d'un éclairage sur les prochaines journées des investisseurs des principaux assureurs diversifiés européens.

Sur le marché élargi, Leclanché (-2,9%) va convoquer une assemblée générale extraordinaire le 11 décembre à Yverdon afin de décider d'un refinancement. L'actionnaire principal Fefam propose de convertir 54,7 millions de francs suisses de dette en actions, via une augmentation de capital.

Cosmo (+2,7%) a eu les faveurs de la cote. La FDA a homologué le médicament Aemcolo pour le traitement de la diarrhée des voyageurs. Le produit sera distribué aux Etats-Unis par la filiale Aeries Pharmaceuticals, créée il y a deux ans par Cosmo.

Zur Rose (-1,4%) a précisé les détails de son augmentation de capital de 200 millions de francs suisses, à quelques heures d'une assemblée générale extraordinaire censée avaliser l'opération.

Oerlikon (+0,3%) a obtenu un statut de fournisseur agréé auprès d'Airbus.

