Bourse Zurich: clôture positive, le SMI termine au-dessus des 10'300 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a regagné du terrain mercredi après avoir repris son souffle mardi au lendemain de nouveaux sommets historiques. Le SMI a terminé la journée à quelques encablures au-dessus de la barre des 10'300 points.

A New York, Wall Street hésitait en matinée au lendemain de nouveaux records. "La dynamique haussière du marché a ralenti en grande partie à cause de l'idée que cette dynamique récente a fait atteindre au marché un plafond et qu'il a besoin d'une sorte de répit", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.

A propos du conflit commercial sino-américain, "l'idée générale reste qu'un accord partiel sera prochainement atteint, mais en l'absence d'une signature écrite, les expériences passées suggèrent que les acteurs du marché ne peuvent considérer cela comme acquis", a ajouté l'expert.

Au rang des indicateurs, la productivité des Etats-Unis a progressé à un rythme plus soutenu que prévu au troisième trimestre comparé au troisième trimestre 2018, a annoncé le département du Travail.

Le SMI a fini sur un gain de 0,44% à 10'318,18 points, avec un plus haut à 10'327,76 points et un plus bas à 10'252,82 points. Le SLI a pris 0,29% à 1588,24 points et le SPI 0,41% à 12'449,87 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont progressé et 12 reculé.

Le podium du jour se compose de Swiss Re (+2,0%), Swisscom (+1,5%) et Vifor (+1,2%).

Swiss Re a confirmé des discussions avec China Pacific Insurance Group sur une prise de participation croisée. Le réassureur a souligné qu'aucune décision n'est tombée et qu'il n'avait pas l'intention d'émettre de nouvelles actions ou de mettre des actions détenues en propre à disposition d'un quelconque investisseur potentiel.

Vifor et son homologue hambourgeois Evotec plancheront à l'avenir ensemble sur la découverte et le développement de traitements dans la néphrologie. Ils ont annoncé la conclusion d'un partenariat dans le domaine des affections des reins, destiné à exploiter les capacités exploratoires d'Evotec et l'expérience de du laboratoire saint-gallois en matière de développement et de distribution.

Les poids lourds Nestlé (+1,0%), Roche (+0,7%) et Novartis (+0,5%) ont plus ou moins fortement soutenu l'indice.

Swiss Life (+0,3%) a terminé dans le vert après un début négatif. L'assureur vie a publié des données partielles légèrement décevants sur les neuf premiers mois de l'année. Le volume de primes s'est étoffé d'un quart en monnaies locales et en comparaison annuelle à 18,05 milliards de francs suisses. Les revenus des frais et commissions ont de leur côté progressé de 17% à 1,32 milliard.

Zurich Insurance (+0,1%) dévoile jeudi des résultats partiels sur les neuf premiers mois de l'année. Les analystes tablent sur une poursuite de la hausse du volume des primes.

Aux bancaires, UBS (+0,3%) a terminé parmi les gagnants. Credit Suisse (-0,3%) a cédé du terrain, tout comme Julius Bär (-1,2%) qui fait partie du trio des plus gros perdants avec Lonza (-1,5%) et Geberit (-1,1%).

Julius Bär prévoit d'ici trois à cinq ans de doubler sa masse sous gestion en Amérique latine, tant par la croissance organique que par acquisition, a indiqué dans un entretien à Bloomberg Beatriz Sanchez, responsable de la zone Amériques de l'établissement.

Sur le marché élargi, la société immobilière Züblin (+3,1%) a bouclé les six premiers mois de son exercice décalé 2019/20 (avril à septembre) en nette hausse.

Barry Callebaut (-1,8%) a enregistré des résultats annuels en hausse mais légèrement inférieurs au consensus. Le groupe zurichois proposera un dividende de 26 francs suisses par action, ce qui représente une hausse de 8,3%.

SIG Combibloc (-0,9%) a racheté un partenaire de longue date en Australie, Visy Cartons, pour un montant équivalent à 48 millions de francs suisses au cours actuel.

La banque de gestion Vontobel (-0,5%) a connu au troisième trimestre une évolution positive de ses volumes, caractérisée par des entrées nettes "solides" dans la gestion d'actifs. Le résultat après neuf mois a progressé.

rp/al