Bourse Zurich: clôture proche de l'équilibre après les chiffres de l'emploi US

Zurich (awp) - La Bourse suisse, qui avait repris un peu d'altitude vendredi après-midi interrompant le mouvement baissier entamé la veille, a réussi à finir juste dans le vert, après un petit coup de mou dans le sillage des données sur l'emploi américain.

A New York, Wall Street hésitait en début de séance, près un rapport en demi-teinte sur l'emploi américain et de nouvelles menaces de représailles commerciales à l'encontre des Etats-Unis.

Le taux de chômage aux Etats-Unis a certes baissé en juillet à 3,9%, mais les créations d'emplois ont nettement diminué et la hausse des salaires est restée ténue, selon les chiffres du ministère du Travail. L'ampleur de la baisse des créations d'emplois a surpris les analystes, à 157'000 au lieu de 190'000 attendus. Par ailleurs, le déficit commercial a augmenté de 7,3% à 46,3 milliards de dollars en juin.

"Certains vont probablement suggérer que la déception sur le nombre de nouvelles embauches en juillet reflète un marché du travail qui devient tendu dans la mesure où il est de plus en plus compliqué de trouver des travailleurs qualifiés et/ou qui subit les premiers signes d'un ralentissement des créations d'emplois en raison des incertitudes liées aux tensions commerciales", a remarqué Patrick O'Hare de Briefing.

Dernières nouvelles de la guerre commerciale: la Chine "ne devrait pas sous-estimer la détermination du président (Donald) Trump d'aller encore plus loin", a déclaré Larry Kudlow, conseiller économique de la Maison Blanche. De l'autre côté, la Chine s'est dite prête à imposer de nouveaux droits de douane sur environ 60 milliards de dollars de biens américains.

Le SMI a terminé sur un gain minime de 0,03% à 9158,00 points, avec un plus bas à 9127,16 points et un plus haut à 9174,26 points. Le SLI a gagné 0,09% à 1498,14 points et le SPI 0,08% à 10'891,76 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont progressé et huit reculé.

Les plus gros perdants sont Aryzta (-6,5%), Dufry (-5,9%) et Swiss Re (-1,3%).

L'exploitant de boutiques hors taxes a bouclé la première moitié de l'année sur une perte nette attribuable aux actionnaires de 9,6 millions de francs suisses, malgré une solide progression des ventes. Les analystes ont notamment relevé la confiance de la direction pour la suite des opérations, déplorant toutefois que celle-ci ne soit pas chiffrée. Les attentes du marché en termes de bénéfices sont trop élevées et doivent être revues à la baisse a notamment commenté Baader Helvea.

Swiss Re a dévoilé des résultats semestriels inférieurs aux attentes du marché. Le groupe zurichois a subi un repli du bénéfice net sur six mois qui était attendu, mais se révèle plus important que prévu. En marge des résultats, le réassureur annoncé la cotation de sa filiale britannique ReAssure, opération susceptible d'améliorer la solvabilité du groupe.

Les analystes se sont montrés plutôt magnanimes avec Swiss Re, parlant au pire de résultats mitigés, reconnaissant un développement favorable des affaires et soulignant le bon bilan de la ronde de renouvellement de juillet.

Les poids lourds Novartis (-0,9%) et Roche (-0,5%) ont pesé sur l'indice. Roche a obtenu la désignation de médicament prioritaire pour le RG6042, destiné à combattre la maladie de Huntington. La troisième grande capitalisation Nestlé (+0,8%) a par contre été recherchée.

Les plus gros gagnants du jour sont Logitech (+1,5%), Swatch (+1,4%) et Julius Bär (+1,3%). L'horloger biennois a annoncé cette semaine son retrait du salon horloger Baselworld.

Kühne+Nagel (+0,9%) a profité d'un relèvement d'objectif de cours par Barclays. Le groupe schwyzois avait annoncé jeudi soir l'acquisition de la société équatorienne Panatlantic Logistics, pour un montant non précisé.

Sur le marché élargi, Interroll (+6,3%), Coltene (+4,7%) et Mobimo (-0,8%) ont également publié leurs performances semestrielles.

MCH (+5,7%) a repris des couleurs après les pertes des dernières séances dans le sillage du désistement de Swatch de la grande foire horlogère Baselworld. Cette décision du géant horloger n'est pas restée sans conséquence au niveau du personnel: le patron de MCH René Kamm a démissionné. Le groupe espère avoir trouvé un remplaçant d'ici deux à trois mois.

rp/al