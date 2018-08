Bourse Zurich: clôture quasi stable après un Jerome Powell sans surprise

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note peu changée vendredi. Après avoir hésité une partie de la séance sur la direction à prendre, le marché a viré au rouge pendant les déclarations du président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell dans le cadre des rencontres de Jackson Hole, avant de finir quasi à l'équilibre, juste dans le vert pour le SMI.

M. Powell a affirmé que la Fed "ferait tout ce qui est en son pouvoir" pour réagir à une éventuelle hausse de l'inflation ou à une crise. Critiqué par le président Donald Trump pour la montée des taux d'intérêt, il a assuré que le Comité monétaire de la Fed prendrait ses responsabilités si l'inflation devait grimper, tout en indiquant que, pour l'instant, l'économie n'était pas en surchauffe.

Dans un discours très académique à la conférence de Jackson Hole (Wyoming), M. Powell s'est par ailleurs abstenu de répondre plus avant aux critiques du président Trump ou d'évoquer la politique commerciale des tarifs douaniers comme un risque pour l'économie.

A New York, Wall Street évoluait en hausse en début de séance, le marché accueillant sans réaction majeure les propos sans surprise de M. Powell.

Les investisseurs continuaient aussi de s'interroger à propos des prochaines déclarations de l'ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen ou des relations commerciales entre Pékin et Washington, ont relevé les analystes de Mirabaud Securities.

Pour ce qui est des relations sino-américaines, "c'est le flou qui demeure puisque les premières négociations officielles depuis la rencontre entre le secrétaire américain au Commerce Wilbur Ross et le conseiller économique chinois Liu He en juin à Pékin ont pris fin hier soir".

Sur le front macroéconomique, les commandes industrielles de biens durables aux Etats-Unis ont nettement baissé en juillet, plombées par un recul des commandes dans le secteur des transports, selon les chiffres du département du Commerce.

L'Allemagne a confirmé une croissance robuste de 0,5% au deuxième trimestre et a annoncé un excédent budgétaire record sur la première moitié de l'année.

Le SMI a fini sur un gain minime de 0,04% à 9052,90 points avec un plus haut à 9075,88 points et un plus bas à 9019,37 points. Le SLI a grignoté 0,06% à 1478,41 points et le SPI a terminé stable à 10'804,53 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 11 ont progressé, 15 reculé et quatre ont fini stables.

Les plus gros gagnants sont les valeurs du luxe Swatch (+1,2%) et Richemont (+1,1%), ainsi que Logitech, UBS et Credit Suisse (toutes +0,5%).

Le numéro deux bancaire helvétique avait confirmé jeudi son attachement au marché russe, malgré les sanctions américaines, affirmant que la limitation de l'utilisation d'avoirs de clients russes ne constituait pas un gel de ces derniers.

Julius Bär (-0,4%) mène une enquête interne après qu'un ex-collaborateurs a plaidé coupable de blanchiment d'argent aux Etats-Unis.

Les plus gros perdants sont Swisscom (-1,1%), Swiss Re, Sonova et Kühne+Nagel (tous -0,5%). Ce dernier renforce sa présence dans l'Empire du Milieu en s'alliant à son homologue chinois Sincero, spécialisé dans la gestion de l'approvisionnement pour l'industrie automobile. Le géant bleu a quant à lui vu son objectif de cours raboté par Credit Suisse, qui recommande toujours de se défaire du titre.

Roche (-0,2%) a cédé jeudi à Global Blood Therapeutics (GBT) les droits sur le développement et la commercialisation d'un traitement expérimental, pour un montant initial de deux millions de dollars. Novartis (-0,2%) a aussi cédé un peu de terrain, alors que Nestlé est resté stable.

Sur le marché élargi, le fabricant zurichois de semi-conducteurs U-blox a chuté de 18%, malgré le bond de plus d'un tiers sur un an de son bénéfice semestriel. La baisse des ventes et surtout le rabotage des objectifs ne passe pas auprès des investisseurs, estiment les analystes.

Mobilezone (+6,2%) a poursuivi sa progression sur tous les fronts au premier semestre. Le bénéfice opérationnel et net a bondi de près d'un quart et les ventes se sont étoffées de près de 10% en rythme annuel.

Le groupe fusionné Meier Tobler (-1,7%) a souffert. Non seulement, l'équipementier du bâtiment a creusé ses pertes au premier semestre et anticipe un recul des ventes plus prononcé au deuxième, mais en plus il s'est vu sanctionné par le gendarme boursier SIX Exchange Regulation pour infraction aux normes comptables.

Adval Tech (+11,4%), Bachem (-2,9%) et Nebag (stable) ont également présenté des chiffres à mi-parcours.

rp/al