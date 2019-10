Bourse Zurich: clôture quasiment stable avant la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé la séance de mercredi sur une note quasi inchangée, les investisseurs étant dans l'attente de la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) en matière de taux directeurs. Credit Suisse a retenu l'attention avec de solides résultats trimestriels.

Le marché s'attend de façon quasi-unanime à ce que la Fed abaisse d'un quart de point de pourcentage (0,25%) son taux au jour le jour qui tombera désormais entre 1,50% et 1,75%. Ce sera la troisième baisse de taux en trois mois présentée comme une "assurance" contre les incertitudes liées au commerce et au ralentissement de la croissance mondiale.

"Après la baisse de 25 points de base escomptée, une pause pourrait s'installer" ont estimé les analystes de CMC Markets dans un commentaire.

A Wall Street, les principaux indices évoluaient également sur une note prudente, le Dow Jones étant stable alors que le Nasdaq abandonnait 0,18%.

Aux Etats-Unis, la croissance économique s'est maintenue à 1,9% au troisième trimestre, après 2% au trimestre précédent. Les analystes misaient sur un ralentissement du PIB à 1,5%. Le secteur privé a créé plus d'emplois que prévu en octobre, avec 125'000 postes créés en octobre après 93'000 en septembre.

"Le quatrième trimestre sera crucial pour savoir si nous sommes en train d'assister à une décélération structurelle de la croissance depuis le début de l'année", a souligné John Plassard, analyste chez Mirabaud Securities.

L'indice SMI a fini la séance en infime repli de 0,03% à 10'254,95 points, avec un plus haut à 10'269,95 points et un plus bas à 10'215,42 points. Le SLI a reculé de 0,12% à 1571,39 points, tandis que le SPI a progressé de 0,13% à 12'385,46 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 15 ont terminé en baisse et autant en hausse.

Credit Suisse (-2,6%) a passé l'ensemble de la journée dans le rouge, après ses résultats au troisième trimestre. La banque a crû dans quasiment toutes ses lignes de métier, mais les analystes ont attiré l'attention sur le fait que l'origine de la performance - la banque d'affaires - est une activité qui n'est plus une priorité stratégique.

Les deux autres valeurs bancaires UBS (-2,4%) et Julius Bär (-1,6%) ont été entraînées dans le sillage de la banque aux deux voiles et ont terminé en bas du tableau.

Novartis (-1,0%) a fait les frais de difficultés aux Etats-Unis avec son traitement Zolgensma contre l'amyotrophie spinale. L'Agence américaine des médicaments (FDA) a imposé un coup d'arrêt partiel à un programme de recherches sur l'humain, sur la base d'inflammations constatées dans un précédent volet d'études sur l'animal.

L'autre valeur pharmaceutique Roche (+0,7%) a par contre profité d'une annonce selon laquelle les demandes de mise sur le marché pour le satralizumab dans l'indication contre la neuromyélite optique seront examinées par l'Agence européenne des médicaments (EMA) et son homologue américaine (FDA).

Le troisième poids lourd Nestlé (+1,1%) a également soutenu l'indice. L'action du géant de l'alimentaire a été portée par les solides résultats du groupe français de cosmétiques L'Oréal, publiés la veille, dans lequel la société veveysanne détient 23%.

Clariant (-1,3%) s'est inscrit parmi les plus grands perdants. Les résultats au troisième trimestre ont déçu les attentes tant sur le plan des ventes que de la rentabilité opérationnelle.

Sur le marché élargi, Basilea (+3,3%) a nettement rebondi après avoir évolué dans le rouge en matinée. Le laboratoire a publié des données précliniques positives pour derazantinib et lisavanbulin.

Meyer Burger (+0,1%) n'a que mollement réagi à l'assemblée générale extraordinaire. Les actionnaires ont refusé de donner à son actionnaire de référence Sentis un siège au conseil d'administration.

L'exploitant d'hôtels et de cliniques Aevis Victoria (-0,4%) a racheté l'immeuble de la Clinique Nescens Paris Spontini.

