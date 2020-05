Bourse Zurich: coup de frein après l'emploi US, nouvelle séance en vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé la dernière séance de la semaine sur une note encore positive. Le SMI a passé l'ensemble de la journée au-dessus de la barre des 9600 points. Il a connu une première petite alerte au moment de la publication des statistiques de l'emploi et du chômage en avril aux Etats-Unis. Il a ensuite connu une évolution en montagnes russes et terminé assez nettement au-dessus du plus bas du jour.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, malgré un sombre rapport sur l'emploi. Les investisseurs misaient sur le fait que le pire de la crise est passé.

En tout, 20,5 millions d'emplois ont été détruits en avril aux Etats-Unis, un niveau record en si peu de temps. C'est "plus de deux fois le nombre de pertes d'emplois encaissé pendant la crise financière" de 2007-2009, ont relevé les analystes d'Oxford Economics. "Il y a eu plus d'emplois perdus au cours des deux derniers mois que créés au cours de la dernière décennie", ont-ils ajouté.

Le taux de chômage, qui s'affichait à 3,5% en février, a bondi à 14,7%, son niveau le plus haut depuis juin 1940. "Le marché observe ces données dévastatrices avec l'idée que la situation ne peut désormais que s'améliorer", a estimé Patrick O'Hare de Briefing.

Ailleurs dans le monde, en Allemagne, les exportations ont connu en mars leur pire chute depuis la réunification, à -11,8%, sur fond de pandémie de coronavirus, selon les données corrigées des variations saisonnières publiées par l'Office fédéral des statistiques.

Au Japon, la consommation des ménages a chuté de 6% en mars sur un an.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,49% à 9665,35 points, avec un plus haut à 9688,63 et un plus bas à 9628,76. Sur le semaine, l'indice vedette a grappillé 0,37%. Le SLI a pris 0,64% à 1414,34 points et le SPI 0,56% à 12'037,15 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont progressé et 9 reculé.

Le trio des plus gros perdants se compose de Partners Group et Sonova (chacun -0,8%) et Novartis (-0,6%).

Mirabaud a réduit l'objectif de cours de l'action Sonova et confirmé "buy". L'établissement genevois a retravaillé sa modélisation pour y inclure les effets attendus de la pandémie. Le groupe de Stäfa devrait pouvoir renouer avec le succès dès la levée des mesures de confinement.

Roche (-0,2%) a aussi perdu du terrain, alors que Nestlé (+1,2%) a bien soutenu l'indice.

Aux bancaires, Julius Bär (-0,5%) et Credit Suisse (-0,4%) ont reculé, alors qu'UBS (+0,02%) a fini à l'équilibre. Cette dernière n'a pas souffert d'une rétrogradation à "conserver" de "acheter" par l'allemand LBBW qui a aussi réduit l'objectif de cours. L'analyste a salué les chiffres étonnamment élevés du 1er trimestre, mais la récession mondiale liée à la pandémie du coronavirus va entraîner une nette baisse de la performance au 2e semestre, selon lui.

Le podium est occupé par Swisscom (+2,4%), Geberit (+2,3%) et Clariant (+2,2%).

Kepler Cheuvreux a relevé la recommandation de Geberit à "buy" de "reduce" et augmenté l'objectif de cours. Alors que des chantiers ont repris et que des espaces d'exposition ont pu réouvrir leurs portes dans certains pays européens, les analystes de la maison de courtage française prévoient une amélioration progressive de l'activité de construction l'an prochain, malgré un niveau d'incertitude toujours élevé concernant le second semestre de l'année en cours.

Julius Bär a relevé l'objectif de cours de Clariant et confirmé "hold". Le chimiste de spécialités bâlois s'attend à souffrir fortement des conséquences de pandémie de nouveau coronavirus au 2e trimestre ainsi que sur l'ensemble de l'année 2020, notamment au niveau des ventes et de la rentabilité, a rappelé l'analyste. Ce dernier pense que le titre remontera dès que la situation se détendra.

Sur le marché élargi, Meyer Burger (-2,9%) a déploré jeudi soir l'annulation d'une grosse commande d'un volume de 100 millions de francs suisses en Amérique du nord.

Dufry (+9,9%) fera le point sur la marche de ses affaires mardi et a probablement profité de l'annonce par Swiss et sa maison-mère Lufthansa d'une reprise progressive des vols dès le mois de juin.

Dormakaba (+0,9%) a émis un avertissement sur résultats pour le troisième trimestre de son exercice décalé 2019/20 et biffé sa feuille de route pour la période. Datacolor était délaissé, après avoir chuté dans le rouge à l'issue de son premier semestre aussi décalé.

HBM Healthcare Investments (+0,5%) a fait état d'un recul moins marqué que précédemment annoncé de sa rentabilité en 2019/20.

rp/fr