Bourse Zurich: coup de mou en fin de séance, SMI juste au-dessus des 9800 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé la séance de jeudi en territoire négatif. Après avoir tenté un rebond dans l'après-midi, frôlant presque l'équilibre, son indice vedette SMI s'est brusquement affaissé, avant de revenir juste au-dessus des 9800 points.

Wall Street évoluait en hausse dans la matinée, à la veille du discours très attendu du président de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Cette dernière a publié mercredi soir le compte-rendu de sa précédente réunion fin juillet. Elle a estimé que la faible croissance mondiale et les tensions commerciales risquaient de ralentir l'économie US et que, dans ce contexte incertain, elle devait garder "ses options ouvertes" sur l'évolution des taux.

Son président Jerome Powell prononcera un discours vendredi à 14H00 GMT devant le gotha des banquiers centraux et des économistes réunis à Jackson Hole. Le banquier central étasunien n'a pas pris la parole publiquement depuis la baisse des taux du 31 juillet, la première depuis la crise financière en 2008.

"Les dernières minutes de la Fed ont montré que les décideurs n'étaient pas conciliants à l'excès", observe David Madden, de CMC Markets. Selon lui, les acteurs du marché ont péché par optimisme avant la publication, et maintenant que l'avis de la Fed sur la première économie mondiale est connu, certains élaguent leurs positions en actions.

"Beaucoup de choses se sont passées dans l'économie mondiale depuis la réunion de la Fed de juillet", rappelle l'expert, citant la détérioration des relations commerciales sino-américaines et les troubles politiques à Hong Kong.

Le Swiss Market Index (SMI) a reculé de 0,43% à 9805,50 points, après avoir plongé sous la barre des 9800 points plusieurs fois en cours de séance. Le Swiss Leader Index (SLI) s'est contracté de 0,28% à 1489,12 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,42% à 11'931,42 points. Sur les 30 principales cotations, onze ont fini dans le vert et 19 dans le rouge.

Les bancaires Credit Suisse (+1,5%), UBS (+1,4%) et Julius Bär (+1,2%) ont monopolisé le podium.

A l'autre extrémité du tableau, Temenos (-2,4%) a fermé la marche, derrière Lonza (-1,4%), Vifor et Swisscom (-1,3% chacun).

AMS a terminé sur un recul de 0,8%. Le fabricant de semi-conducteurs autrichien peut désormais participer à la lutte pour le rachat de l'allemand Osram.

Ce dernier a ouvert mercredi la voie à une offre de rachat par AMS, mais a laissé entendre qu'il restait des divergences stratégiques, notamment au sujet du futur de la division numérique. Dans un entretien à Reuters, le directeur financier (CFO) d'AMS a déclaré que des suppressions de postes seraient nécessaires si la transaction venait à aboutir.

Dans le camp des poids lourds, Novartis (-0,9%) a plus nettement reculé que Roche (-0,7%) et Nestlé (-0,5%). La multinationale veveysane a annoncé dans l'après-midi de nouveaux investissements au Brésil pour près d'un quart de milliard de francs suisses.

Sur le marché élargi, Sunrise a plongé de 6,4% malgré la publication d'une rentabilité en hausse au premier semestre. L'opérateur zurichois a lancé une salve fournie de critiques envers son principal actionnaire, l'allemand Freenet, qui veut bloquer le rachat d'UPC Suisse.

Bossard (-4,4%) a confirmé le repli de la rentabilité semestrielle, tandis que Dormakaba (-8,8%) a fait les frais d'une confirmation de recommandation à la vente du titre et d'un abaissement de l'objectif de cours par UBS.

La Banque cantonale vaudoise (BCV) en revanche a engrangé 1,8% dans la foulée de la publication de ses résultats semestriels, alors que Coltene s'offrait 4,1% après avoir fait état d'une amélioration tous azimuts en première moitié d'année.

