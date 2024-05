Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de vendredi sur une note prudente, les investisseurs retenant leur souffle avant la publication, plus tard dans la journée, des statistiques sur l'inflation dans la zone euro et aux Etats-Unis. Ces données sont cruciales pour les prochaines réunions de la Fed et la BCE, qui sont attendues au tournant sur d'éventuelles baisses des taux.

La Bourse de New York a quant à elle fini en baisse jeudi soir, après des résultats décevants qui ont refroidi les investisseurs, notamment du géant des logiciels et du cloud Salesforce.

Les intervenants digéraient aussi les chiffres de la croissance aux Etats-Unis publiés la veille. Le produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre a ralenti plus qu'initialement annoncé à 1,3% en rythme annualisé, au lieu de 1,6%, selon la deuxième estimation publiée par le département du Commerce.

"C'est la croissance la plus faible depuis les contractions du premier semestre 2022", a noté John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire.

La conjoncture va rester sur le devant de la scène, avec la publication en fin de matinée de l'inflation en mai dans la zone euro et dans l'après-midi de l'indice des prix à la consommation (PCE) en avril aux Etats-Unis.

"Les indices européens devraient ouvrir sans tendance ce matin dans l'attente de la publication de l'inflation européenne et américaine, statistiques cruciales pour la réunion de la BCE de la semaine prochaine et de la Fed dans dix jours", a souligné M. Plassard.

A 08h09, l'indice vedette SMI s'apprêtait à ouvrir en hausse de 0,26% à 11'900,25 points, après avoir fini la veille en progression de 0,65%, selon les ordres avant-Bourse compilées par la banque Julius Bär.

La tendance haussière était notamment soutenue par Novartis (+0,6%), qui a dévoilé des données positives sur le traitement remibrutinib contre l'urticaire. Les demandes d'homologation vont être déposées auprès des régulateurs à partir du second semestre.

Les deux autres poids lourds de la cote Roche (+0,04%) et Nestlé (+0,04%) apportaient aussi leur contribution, bien que nettement plus modeste.

Les autres valeurs vedettes avançaient dans une fourchette étroite de +0,04% à +0,07% et en l'absence d'annonces d'entreprises.

Sur le marché élargi, Avolta (+1,6%) était en nette hausse. Le détaillant pour voyageurs a renforcé sa présence à Hong Kong où il va ouvrir deux boutiques hors taxes dans un terminal des ferries.

Idorsia (+3,2%) faisait aussi exception. Le laboratoire va présenter des données cliniques sur un traitement contre l'hypertension lors d'un congrès à Berlin le 2 juin.

