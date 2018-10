Bourse Zurich: dans le rouge, à nouveau dans le sillage de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative jeudi. Les indices, plombés par la chute de Wall Street la veille, ont tenté de se reprendre alors que les indices faisaient de même à New York en début de séance. Ils sont ensuite repartis vers le sud, alors que les freins lâchaient à nouveau à Wall Street.

Le marché évolue dans un contexte d'incertitude sur les futures hausses de taux d'intérêt de la Banque centrale américaine (Fed), les acteurs du marché ayant vécu durant des années dans un environnement de crédit très bon marché. Ces derniers "ont du mal à digérer la possibilité d'une Fed plus énergique" dans son processus de hausse des taux, a commenté Sam Stovall de CFRA.

Ces craintes se matérialisent y compris au sommet du pouvoir où le président américain Donald Trump a de nouveau vivement critiqué la Fed jeudi, l'accusant d'être "trop agressive" dans ses hausses de taux. Donald Trump "ne dicte pas sa politique à la Fed", a toutefois tenté de déminer son principal conseiller économique, Larry Kudlow, sur la chaîne CNBC.

Sur le front économique, la montée des prix a marqué le pas aux Etats-Unis en septembre du fait d'un recul des coûts de l'énergie. L'indice CPI a avancé de 0,1% en septembre en données corrigées des variations saisonnières, alors que les analystes misaient sur 0,2%. Sur un an, la hausse a ralenti à 2,3% après 2,7% le mois précédent.

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont augmenté à la surprise des analystes. Les nouvelles inscriptions ont atteint 214'000, soit une hausse de 7000. Les analystes s'attendaient au contraire à ce qu'elles reculent un peu à 205'000, un niveau proche du plancher atteint il y a presque 50 ans.

Le SMI a terminé en baisse de 2,85% à 8639,19 points, avec un plus bas à 8628,65 et un plus haut à 8796,87. Le SLI a cédé 2,48% à 1381,59 points et le SPI 2,64% à 10'201,83 points. Seuls Sonova (+0,8%), Sika (+0,1%) et Kühne+Nagel (stable) n'ont pas fini dans le rouge parmi les 30 valeurs vedettes.

Goldman Sachs a abaissé l'objectif de cours du fabricant d'appareils auditifs et confirmé "neutral" L'analyste a notamment pris en compte les évolutions monétaires et prévoit un affaiblissement de la croissance organique.

Sika a inauguré deux nouveaux sites de production au Kazakhstan.

Parmi les valeurs ayant le mieux résisté, on recense notamment Lonza (-0,1%) et Vifor (-0,6%).

Vontobel a relevé la recommandation de Lonza à "buy" de "hold" et nettement relevé l'objectif de cours. L'analyste juge réalistes les objectifs que s'est fixé l'entreprise à l'horizon 2022. Une base solide, alliée à un portefeuille de produits en développement bien fourni dans le segment biologique devraient permettre au groupe bâlois de les atteindre. Dans le segment chimique également, l'expert anticipe une forte croissance des volumes.

Les plus gros perdants du jour sont Partners Group (-4,1%), Zurich et Roche (chacun -3,8%) et Julius Bär (-3,7%).

UBS (-3,6%) et Credit Suisse (-3,3%) ont aussi fortement reculé, tout comme Novartis (-3,6%).

Roche a vu son objectif de cours légèrement relevé par Liberum, dont l'analyste souligne que le consensus n'a pas vraiment pris en compte les huit candidats en phase III dans le portefeuille de produits en développement du géant bâlois. Nestlé (-2,5%) a aussi peiné à faire honneur à sa réputation de valeur défensive.

Dans le gros du peloton, AMS (-1,5%) a souffert d'une réduction d'objectif de cours par Credit Suisse qui a cependant confirmé "outperform". Les analystes voient des risques avec les attentes actuelles de consensus et avec les inquiétudes suscitées par les prix d'Apple, un gros client du groupe autrichien. Par ailleurs, la technologie 3D peine à s'imposer sur le marché chinois.

Sur le marché élargi, le boulanger industriel Aryzta (-7,1%) a précisé les contours de son augmentation de capital de 800 millions d'euros, qu'il estime être en mesure de boucler dans les trois semaines si l'opération reçoit l'aval de l'assemblée générale début novembre.

Tamedia (-2,6%) a reçu le feu vert de la Commission de la concurrence (Comco) pour le rachat de la Basler Zeitung.

Ceva Logistics a bondi de 34,4% à 24,75 francs suisses, après le rejet d'une proposition de rachat non sollicitée jugée insuffisante. L'offre de reprise au prix de 27,75 francs suisses l'action était supérieure au prix d'émission de 27,50 francs suisses lors son entrée sur SIX en mai.

rp/jh