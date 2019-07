Bourse Zurich: dans le rouge, mais au-dessus des 10'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse perdait ses gains en milieu de matinée, restant toutefois au-delà de la barre symbolique des 10'000 points. Paris aussi plongeait dans le rouge, tandis que Francfort et Londres gardaient le sourire. Wall Street est fermé en raison du 4 Juillet. Le front des nouvelles d'entreprises suisses est bien dégarni.

Certains regards se tournent déjà vers vendredi, quand seront publiés le taux de chômage et les créations d'emplois aux Etats-Unis pour juin qui pourraient s'avérer mauvaises. "Les petites et moyennes entreprises semblent avoir des problèmes et n'ont pas pu faire face à la faiblesse conjoncturelle du premier semestre comme les grandes sociétés", note CMC Markets.

Les investisseurs comptent sur le fait que "le gouvernement de Trump a confirmé que la prochaine série de pourparlers avec la Chine aurait bientôt lieu, alors que Washington organise actuellement un rendez-vous téléphonique avec Pékin pour la semaine prochaine", indique Activtrades dans un commentaire.

Les rumeurs vont bon train pour trouver un successeur à Christine Lagarde à la tête du Fonds monétaire international (FMI). L'ancien ministre britannique des Finances George Osborne est sur les rangs selon la presse britannique. D'autres noms circulent comme Tidjane Thiam, directeur général de Credit Suisse.

L'inflation en Suisse a légèrement accéléré en juin, affichant une progression de 0,6% sur un an. Comparé au mois précédent, l'indice des prix à la consommation est resté inchangé à 102,7 points.

A 10h45, le Swiss Market Index (SMI) perdait 0,14% à 10'052,62 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,09% à 1543,88 points et l'indice du marché élargi (SPI) 0,12% à 12'160,82 points. Parmi les 30 principales cotations, 16 étaient dans le vert, deux étaient stables quand 12 s'inscrivaient dans le rouge.

AMS (+2,5%) faisait la course en tête, suivi par Logitech (+1,2%) et UBS (+0,7%).

JPMorgan a abaissé l'objectif de cours de la banque aux trois clés. L'établissement américain demeure méfiant à l'égard de ses homologues européens, soulignant notamment l'impact de l'évolution attendue sur le front des taux d'intérêt.

Lafargeholcim restait dans le vert (+0,6%). Deutsche Bank a abaissé légèrement son cours, mais s'attend à une amélioration de l'Ebitda au deuxième trimestre en Europe.

Credit Suisse se maintenait tout juste à flot (+0,1%).

En revanche, les poids lourds reculaient, à l'image de Novartis (-0,1%), Nestlé (-0,2%) et Roche (-0,4%).

Sika baissait (-0,2%) également, après un relèvement de l'objectif de cours par Jefferies à 192 francs suisses, contre 166 francs suisses précédemment. La banque d'investissement escompte au terme du deuxième trimestre une singulière accélération de la croissance du chimiste de la construction.

Lonza (-1,1%) et Alcon (-1,3%) faisaient grise mine. Sonova était bon dernier (-2,5%).

Sur le marché élargi, Aluflexpack (+1,9%) a fait savoir que l'option de surallocation de 730'000 actions a été pleinement exercée et que le flottant se maintient à environ 46,4% de toutes les actions.

Barry Callebaut (+0,1%) se dote d'un nouveau centre de distribution globale à Lokeren, en Belgique. Il louera les locaux de cette plateforme de distribution au spécialiste belge de l'immobilier industriel WDP lequel prévoit d'investir pas moins de 100 millions d'euros (110 millions de francs suisses) dans ces installations.

L'assureur Bâloise (+0,1%) a indiqué que sa filiale dédiée au marché helvétique s'est dotée d'un nouveau directeur des ventes et marketing en la personne de Mathias Zingg, succédant à Bernard Dietrich.

BKW (-0,2%) a acquis un institut bavarois et un bureau d'études à Hambourg. Ils font désormais partie du réseau d'entreprises de BKW Engineering qui propose des prestations d'ingénierie complètes en Europe germanophone.

ck/al