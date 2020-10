Bourse Zurich: dans le rouge, plombée par les poids lourds

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative mardi. Le SMI, qui avait chuté à un plus bas du jour matinée, s'est bien repris par la suite. Après une nouvelle hésitation en milieu d'après-midi, il a reperdu de l'élan, souffrant du recul de ses trois poids lourds.

A New York, les indices de Wall Street évoluaient en ordre dispersé en matinée.

Sorti de l'hôpital lundi soir, le président américain Donald Trump a défendu une nouvelle fois sa gestion critiquée de la pandémie tout en annonçant son intention de reprendre "bientôt" la campagne pour sa réélection. A peine revenu à la Maison Blanche, il s'est montré au balcon et a ostensiblement ôté son masque.

Son médecin, Sean Conley, a cependant prévenu que le président américain, qui aura été hospitalisé trois jours, n'est "peut-être pas encore complètement tiré d'affaire".

Pour Patrick O'Hare de Briefing, le marché est plutôt rasséréné par l'avance prise ces derniers jours par le candidat démocrate Joe Biden sur M. Trump dans la plupart des sondages nationaux pour l'élection présidentielle du 3 novembre. Cette perspective réduit la possibilité d'une contestation des résultats que beaucoup de spécialistes redoutent.

Le SMI a fini en recul de 0,68% à 10'233,16 points, avec un plus bas à 10'197,47 et un plus haut à 10'295,06. Le SLI a cédé 0,55% à 1565,43 points et le SPI 0,74% à 12'769,27 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 ont reculé et 14 avancé.

Logitech (-5,1%) a terminé lanterne rouge, suite apparemment à une décision d'Apple d'interrompre la distribution de certains produits de tiers et avec la crainte de voir le géant californien lancer ses propres périphériques.

Le bon Schindler (-3,2%) et Givaudan (-2,3%) complètent le trio des plus gros perdants.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (-1,5%), Novartis (-1,3%) et Roche (-0,7%) ont pesé sur l'indice.

Novartis conclu un accord avec Merck. Ce dernier va céder sa licence M6495 au groupe rhénan et se verra attribuer un paiement préalable de 50 millions d'euros, a annoncé la société allemande. En plus du versement initial, Merck pourrait recevoir jusqu'à 400 millions d'euros supplémentaires au franchissement de certaines étapes.

La filiale américaine de Roche, Genentech, a conclu avec le fournisseur de solutions d'intelligence artificielle pour l'analyse d'imagerie médicale, américain lui aussi, Imbio un partenariat de développement dans le diagnostic de maladies pulmonaires.

Sonova (-1,8%) estime avoir lancé les innovations nécessaires pour surmonter la crise. Dans la division Audiological Care, dévolue aux appareils auditifs, le groupe zurichois poursuit sa stratégie omnicanale et va entrer sur le marché chinois, selon le directeur général Arnd Kaldowski, cité dans un communiqué en marge de la journée des investisseurs.

Le podium du jour se compose des bancaires UBS (+1,9%) et Credit Suisse (+1,6%), accompagnées d'Adecco (+1,4%).

Sur le marché élargi, Santhera (-26,6%) a abandonné sa tentative de développement du Puldysa (idebenone) contre la dystrophie musculaire - ou myopathie - de Duchenne (DMD). Le laboratoire rhénan a interrompu son étude clinique intermédiaire avec ce traitement expérimental, après avoir déterminé qu'il était peu probable que soit atteint le critère primaire fixé.

Son homologue zurichois Molecular Partners (+3,2%) a observé une efficacité de ses traitements expérimentaux contre la Covid-19 chez le hamster. Sur cette base, le laboratoire zurichois entend lancer dès novembre de premiers essais sur l'homme avec son Darpin MP0420.

La direction du groupe Aryzta (+1,3%) n'écarte aucune option pour sauver le boulanger industriel du gouffre financier dans lequel il s'est empêtré, qu'il s'agisse d'une vente en totalité ou en parties. Le conseil d'administration (CA) a créé un comité stratégique entièrement dédié à la définition d'une orientation claire.

Sur le plan opérationnel, le groupe helvético-irlandais a enregistré des résultats annuels en baisse, affectés par la crise du Covid-19. Son chiffre d'affaire a baissé de 13% sur un an. Il a notamment atteint un chiffre d'affaires de 2,93 milliards d'euros (3,16 milliards de francs suisses suisses) sur son exercice annuel décalé 2019/20 (clos fin juillet), soit une baisse de 13% sur un an.

L'exploitant de boutiques hors-taxe Dufry (-1,5%) a détaillé son projet d'augmentation de capital. Il propose d'émettre un maximum de 24'696'516 nouvelles actions. Les actuels actionnaires disposeront d'un droit de souscription pour chaque titre en leur possession en date du 9 octobre. 9 droits permettront de souscrire quatre nouvelles actions.

