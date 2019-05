Bourse Zurich: dans le rouge, plombée par les problèmes géopolitiques

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note légèrement négative vendredi, au lendemain du jour férié de l'Ascension. Le SMI, qui tentait de se reprendre de son plus bas du jour de fin de matinée, a vu sa remontée entravée avec l'ouverture négative à Wall Street. Il est tout de même parvenu à finir au-dessus des 9500 points.

A New York, Wall Street réduisait un peu ses pertes initiales en matinée, toujours plombée par les incertitudes autour du conflit commercial sino-américain et après l'annonce par le président Donald Trump de droits de douane punitifs de 5% sur les importations de biens mexicains.

"L'anxiété des investisseurs sur le plan commercial a été soudainement amplifiée par cette menace inattendue", ont commenté les analystes de Charles Schwab.

Le SMI a fini en recul de 0,19% à 9523,87 points, avec un plus bas à 9463,63 points et un plus haut à 9544,10 points. Le SLI a cédé 0,22% à 1458,37 points et le SPI 0,05% à 11'544,54 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont reculé et 10 avancé.

Nestlé, Givaudan et Kühne+Nagel ont tous gagné 1,2%. L'action du géant de Vevey a probablement bénéficié de son caractère défensif.

Alors que débutait à Chicago le congrès oncologique Asco, les deux poids lourds pharma Roche (-0,3%) et Novartis (-0,9%) ont en revanche pesé sur l'indice. Roche a lancé, en partenariat avec GE Healthcare, un système d'imagerie médicale d'aide à la décision clinique, le "Navify Tumor Board 2.0".

Vontobel a par ailleurs relevé l'objectif de cours du bon de jouissance Roche et confirmé "buy". L'analyste a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires 2019 pour Avastin, Rituxan et Herceptin, en lien avec le report de la commercialisation de certains biosimilaires.

Givaudan a profité d'un relèvement d'objectif de cours par Barclays, qui a confirmé "underweight". L'analyste prévoit que la croissance organique restera solide à 5,4% cette année, une prévision plus élevée que les 4,8% du consensus. L'estimation de résultat brut d'exploitation (Ebitda) est supérieure de 2% à celle de la communauté des analystes.

Ce même Barclays a relevé l'objectif de cours des assureurs Zurich Insurance (-0,3%) et Swiss Re (+0,1%) avec recommandations respectives à "equal weight" et "underweight".

Swatch (-2,1%) a pris la lanterne rouge, suivie par Adecco et Lafargeholcim (chacun -1,1%). UBS a abaissé l'objectif de cours de Swatch et confirmé "sell". Richemont a cédé 0,4%. Les actions des deux groupes suisses du luxe sont sujettes aux variations d'humeur dans le conflit sino-américain, la Chine étant un de leurs gros débouchés.

Aux bancaires, le patron de Credit Suisse (-1,0%) Tidjane Thiam a accordé une interview à l'Agefi. Le Brexit figure parmi les sujets abordés. Les risques liés à ce dossier sont limités pour le numéro deux bancaire helvétique, selon le Franco-Ivoirien. UBS (-0,9%) a également souffert, alors que Julius Bär (+0,7%) a fini dans le camp des gagnants.

ABB (-0,7%) a vu son objectif de cours réduit par JPMorgan qui a confirmé "underweight". La nomination du nouveau directeur général et une feuille de route revisitée pourraient doper le cours de l'action. Mais ce scénario semble compromis par l'incapacité de la direction à percevoir les défis à venir et l'analyste préfère donc Schneider et Siemens dans le secteur.

Sur le marché élargi, EFG International (+1,1%) lancera lundi un programme de rachat d'actions portant sur un maximum de 8 millions de titres, soit environ 53,12 millions de francs suisses. Le gestionnaire de fortune zurichois va acquérir des titres - destinés au plan de participation des collaborateurs - jusqu'au 30 juin 2020.

Le feuilleton SHL Telemedecine (+11,1%) se poursuit. La Commission fédérale des offres publiques d'achat (Copa) a réduit d'un franc, à 7,70 francs suisses par action, le prix de l'offre obligatoire de rachat de la société israélienne par des investisseurs chinois.

L'énergéticien Romande Energie (+2,5% ou 30 francs suisses) était traité hors dividende de 36 francs suisses.

rp/al