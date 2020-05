Bourse Zurich: dans le rouge pour la dernière séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a perdu du terrain vendredi. Le SMI, qui avait ouvert sur un net repli, a ensuite remonté gentiment la pente jusque dans le milieu de l'après-midi. Dans le sillage de l'ouverture négative à Wall Street, il a connu un nouveau passage à vide, avant de remonter pour terminer de peu sous la barre des 9700 points.

A New York, Wall Street reculait légèrement en matinée dans un marché calme se préparant à un week-end de trois jours aux Etats-Unis (Memorial Day lundi). La veille, les indices avaient fini dans le rouge, le marché observant de près le regain de tensions entre les Etats-Unis et la Chine et la réouverture progressive de l'économie américaine.

Les tensions se cristallisent notamment autour d'une loi sur la "sécurité nationale" que Pékin veut imposer pour combattre les auteurs de violences antichinoises à Hong Kong et "l'ingérence étrangère." Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a affirmé que ce texte porterait "un coup fatal" à l'autonomie de Hong Kong s'il était adopté.

Le SMI a fini sur un repli de 1,04% à 9688,99 points, avec un plus bas à 9604,37 et un plus haut à 9729,29. Sur la semaine, l'indice vedette de SIX a gagné 2,2%. Vendredi, le SLI a perdu 1,12% à 1423,75 points et le SPI 1,06% à 12'083,85 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 25 ont reculé, quatre avancé et SGS a fini stable.

Le petit camp des gagnants se compose de Sika (+0,7%), Lonza (+0,5%), Swisscom (+0,4%) et Zurich (+0,3%).

A l'inverse, Richemont (-4,2%) a fini lanterne rouge derrière Kühne+Nagel (-3,3%) et Credit Suisse (-3,1%).

Julius Bär (-2,9%) et UBS (-2,4%) n'ont pas brillé non plus.

Goldman Sachs a abaissé l'objectif de cours d'UBS et de Credit Suisse, tout en confirmant à chaque fois "buy". Les analystes ont procédé à un ajustement de valeur mais relèvent que les deux grandes banques sont bien positionnées.

Swatch (-1,5%) a mieux résisté que Richemont, après que JPMorgan a réduit l'objectif de cours et confirmé "neutral". L'analyste a abaissé ses estimations pour tenir compte du fait que les boutiques de luxe ne rouvrent que plus tard que prévu dans le sillage de la crise du coronavirus.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (-1,9%) a pesé sur l'indice. Novartis (-0,7%) et Roche (-0,2%) ont limité la casse.

Roche a annoncé l'acquisition du spécialiste américain du séquençage génétique Stratos Genomics. Les contours financiers du rachat intégral font l'objet d'une clause de confidentialité.

Les analystes de Credit Suisse ont abaissé d'un cran à "négative" la perspective de la note de dette "Low A" du groupe d'ingénierie ABB (-1,3%). Ils ont tenu compte de l'impact de la pandémie de coronavirus et de la chute des prix du pétrole sur le chiffre d'affaires et la rentabilité du groupe.

Temenos (-1,6% ou 2,20 francs suisses) était traitée hors dividende de 85 centimes.

Sur le marché élargi, Aryzta a terminé sur un gain de 8,5% après que le groupe d'actionnaires autour de Veraison a réclamé jeudi la tenue d'une assemblée générale extraordinaire pour renouveler entièrement le conseil d'administration afin de s'atteler au redressement de l'entreprise en difficulté.

Stadler Rail (-3,3%) a souffert au lendemain de l'annonce du départ de son directeur général Thomas Ahlburg. Le fabricant thurgovien de matériel ferroviaire a par ailleurs renoncé à ses objectifs financiers pour 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Il a toutefois confirmé ses objectifs à moyen terme.

Dans une interview accordée à AWP, le directeur général de Sulzer (-1,8%) a estimé que, bien que touché par la baisse des prix du pétrole consécutive à la pandémie du nouveau coronavirus, le groupe n'en juge pas moins la situation "très intéressante" dans l'ensemble du secteur gazier et pétrolier. Il a relevé que quelques marchés évoluent actuellement de manière favorable.

Galenica (-2,6% ou 1,90 franc) était traitée hors dividende de 1,80 franc, Financière Tradition (-4,4% ou 5,0 francs suisses) hors dividende de 5,0 francs suisses et Romande Energie (-0,5% ou 5,0 francs suisses) hors dividende de 36,0 francs suisses.

