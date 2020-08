Bourse Zurich: dans le rouge pour la dernière séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a poursuivi vendredi sur la lancée négative de la veille et a terminé dans le rouge. Le SMI est cependant parvenu à finir nettement au-dessus de son plus bas du jour de fin de matinée, tout en restant sous la barre des 10'200 points au-dessus de laquelle il avait fini la veille. La saison des résultats a marqué une pause.

A New York, Wall Street reculait légèrement en matinée, après des données US mitigées. Les ventes au détail ont augmenté de 1,2% en juillet par rapport à juin, un rythme beaucoup plus lent que celui des deux mois précédents, selon les données du département du Commerce. Cette hausse est aussi moins importante qu'attendu, puisque les analystes tablaient sur +1,8%.

Les acteurs du marché se préparaient également à un important rendez-vous samedi entre de hauts responsables américains et chinois, qui vont faire le point sur l'accord commercial préliminaire signé en janvier entre les deux pays. Au programme notamment: la question des achats de produits américains que la Chine s'est engagée à effectuer, mais qui ont été ralentis avec la pandémie de Covid-19.

Le SMI a terminé en recul de 0,94% à 10'163,60 points, avec un plus bas à 10'095,22 et un plus haut à 10'235,45 à l'ouverture. Sur la semaine, l'indice phare de SIX a gagné 1,0%. Vendredi, le SLI a cédé 1,0% à 1556,41 points et le SPI 0,81% à 12'633,19 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Sonova (+0,2%) est le seul gagnant.

Swiss Life (-0,1%) et Swisscom (-0,2%) complètent avec Sonova le trio "vainqueur".

Au lendemain des résultats semestriels, Kepler Cheuvreux a relevé l'objectif de cours de Swiss Life et confirmé "buy". La tendance est porteuse dans le domaine de l'assurance vie et le courtier hexagonal anticipe une reprise plus précoce qu'initialement prévu du programme de rachat d'actions suspendu.

Également au lendemain des résultats semestriels du géant bleu, JPMorgan a réduit l'objectif de cours et confirmé "neutral". L'analyste a revu son modèle et notamment relevé ses attentes en matière d'excédent brut d'exploitation pour l'année en cours, tout en abaissant celles pour les deux prochaines années.

La volatile AMS (-4,1%) a terminé lanterne rouge du moment, derrière Temenos (-2,2%) et Givaudan (-2,1%).

Au lendemain des résultats semestriels de Zurich (-0,3%), trois analystes ont revu leur copie: DZ Bank a abaissé sa recommandation à "conserver" de "acheter" et relevé l'objectif de cours. UBS a relevé l'objectif et confirmé "buy" et Jefferies a réduit l'objectif et confirmé "hold".

L'analyste de DZ Bank a relevé que l'assureur a jusqu'ici su manoeuvrer à travers la pandémie et devrait profiter à terme d'une inflation des tarifs pour la clientèle commerciale. Il estime cependant que le titre est onéreux en comparaison avec la concurrence.

Les poids lourds Nestlé (-0,4%) et Novartis (-0,7%) ont limité la casse, alors que Roche (-1,5%) a reculé un peu plus nettement, le tout sans information spécifique.

Aux bancaires, Credit Suisse (-0,3) a bien résisté. Julius Bär (-0,8%) et UBS (-1,1%) ont reculé plus nettement.

Au niveau du marché élargi, le spécialiste des machines de formage et découpage Feintool (-2,4%) a plongé dans les chiffres rouges au premier semestre en raison de la pandémie de coronavirus. Grâce aux mesures de réduction des coûts, qui comprennent des suppressions de postes en Europe et aux Etats-Unis, le groupe bernois espère améliorer sa rentabilité au second semestre.

Dufry (-2,6%) a fléchi après que le Royaume-Uni a élargi sa liste des pays au retour desquels les voyageurs devront observer une quarantaine.

Au lendemain des chiffres de Straumann, quatre analystes ont revu leur copie. Ils ont tous relevé l'objectif de cours et confirmé leur recommandation, à "underweight" pour JPMorgan, "hold" pour Jefferies, "hold" pour Berenberg et "buy" pour Mirabaud Securities, ce dernier ayant estimé que le pire est passé pour le spécialiste des implants dentaires.

Après l'annonce, la veille, d'une offre de rachat de Sunrise (-0,1% à 109,30 francs suisses) par la maison-mère d'UPC, Liberty Global, Goldman Sachs a réduit sa recommandation à "neutral" de "buy" et maintenu inchangé l'objectif de cours à 111 francs suisses. L'annonce de la transaction a fait bondir le titre proche des 110 francs suisses proposés par Liberty, ce qui justifie l'abandon de la recommandation d'achat.

Metall Zug (+0,4%), son ancienne division V-Zug (-0,1%), Gurit (+1,9%) et Schweiter (inchangé) publient leurs résultats semestriels lundi.

rp/fr