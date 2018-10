Bourse Zurich: dans le rouge pour la première séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note légèrement négative lundi. Les indices, qui avaient réduit leurs pertes en début d'après-midi, ont à nouveau perdu du terrain par la suite avant de remonter sur la fin. Le SMI a réussi à terminer au-dessus de la barre des 8600 points.

A New York, Wall Street hésitait sur la direction à prendre en cours de matinée, tentant de reprendre pied après plusieurs séances mouvementées mais restant lestée par une série d'incertitudes économiques et géopolitiques.

Fragilisés par la soudaine montée des taux d'intérêt aux Etats-Unis et malgré un net rebond vendredi, les indices de Wall Street avaient enregistré la semaine dernière leur plus lourde chute hebdomadaire depuis mars, le Dow Jones lâchant 4,19% et le Nasdaq 3,74%.

Les acteurs du marché redoutent que des taux plus élevés freinent les emprunts immobiliers et à la consommation ainsi que les dépenses d'investissement des entreprises, et par ricochet ralentissent la croissance mondiale.

Les investisseurs faisaient en tout cas toujours preuve de prudence alors que se multiplient "éléments perturbateurs et interrogations", selon les analystes de Mirabaud Securities Genève. "Les présidents Xi Jinping et Donald Trump se rencontreront-ils au G20? La suite de la saison des résultats sera-t-elle probante? Quelle sera l'issue de la présentation du budget italien à la Commission européenne? Angela Merkel pourra-t-elle survivre (politiquement) à la défaite historique de son parti en Bavière ce week-end? Les tensions entre Ryad et Washington sont-elles le début d'une crise majeure?", ont-ils énuméré.

Dans cet environnement, le SMI a terminé en baisse de 0,08% à 8653,16 points, avec un plus bas à 8586,82 et un plus haut à 8658,42. Le SLI a perdu 0,32% à 1380,48 points et le SPI 0,14% à 10'218,24 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont reculé et 6 avancé.

Les plus gros perdants du jour sont Schindler et Temenos (chacun -2,1%) ainsi que SGS (-2,0%). Temenos présentera ses résultats trimestriels mercredi.

Dans le camp des poids lourds, Roche (-0,1%), qui publiera ses chiffres d'affaires trimestriels mercredi, a annoncé le lancement commercial de nouveaux kits d'analyse oncologique offrant les réactifs et les logiciels nécessaires aux laboratoires pour déterminer les caractéristiques génomiques de tumeurs solides par le biais d'un seul flux d'ADN.

Roche a aussi revendiqué un succès en phase III sur le Kadcyla, déjà commercialisé depuis 2013 et il s'est assuré un accès à la plateforme de développement de SQZ Biotech, moyennant un versement initial et des versements à brève échéance pouvant atteindre jusqu'à 125 millions de dollars.

Novartis (+0,6%) et Nestlé (+0,2%) ont soutenu l'indice. Avec Novartis, Swisscom (+1,3%) et Swiss Re (+0,7%) constituent le podium du jour. Swiss Life (+0,3%) a aussi gagné du terrain.

Aux bancaires, après une semaine d'épineux débats procéduraux, le procès d'UBS (-0,5%), poursuivi pour avoir illégalement démarché de riches clients français, est entré dans le vif du sujet au tribunal correctionnel de Paris. La banque aux trois clés a aussi annoncé avoir finalisé l'acquisition des activités de banque privée de son homologue suédois Nordea au Luxembourg, annoncée en janvier dernier.

Credit Suisse (-0,5%) a aussi reculé, alors que Julius Bär (+0,2%) fait partie du petit camp des gagnants.

Citigroup a réduit l'objectif de cours de LafargeHolcim (-0,7%) tout en confirmant "buy". Les analystes tablent sur un léger redressement au 3e trimestre. Selon eux, la confirmation de l'objectif annuel de croissance de l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté de 5% serait accueillie positivement par le marché.

Sur le marché élargi, Santhera (+6,7%) a indiqué être en passe de décrocher en Europe le statut de médicament orphelin pour POL6014 dans l'indication contre la fibrose kystique.

Ceva Logistics (-5,5%) souffrait d'un abaissement de recommandation de la part de Deutsche Bank à "hold", contre "buy" précédemment.

