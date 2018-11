Bourse Zurich: dans le rouge pour la première séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine comme elle avait terminé la précédente: dans le rouge. Le marché a évolué à l'image des autres principales places européennes et de Wall Street, qui cédait un peu de terrain en matinée. Après s'être maintenu au-dessus des 9000 points durant la plus grande partie de la séance, le SMI a terminé sous ce niveau.

A New York, Wall Street était affaiblie par la chute du titre Apple, alors que la journée est à demi fériée (Jour des vétérans). Les investisseurs surveillaient aussi des annonces saoudiennes sur le marché du pétrole.

La baisse du cours de Bourse du fabricant de l'iPhone, membre éminent de la cote, pesait également sur une grande partie du secteur technologique, le Nasdaq Comp cédant 2,8%. Selon Patrick O'Hare de Briefing, ce recul est lié au plongeon en Bourse de son fournisseur, Lumentum (-27,72%), après la publication de ses résultats trimestriels.

Les investisseurs gardaient également un oeil sur les cours du pétrole alors que l'Arabie saoudite a estimé lundi indispensable de réduire la production mondiale de pétrole d'un million de barils par jour afin d'équilibrer le marché, au moment où la baisse des prix de l'or noir fait craindre un effondrement des cours comme en 2014.

Le SMI a terminé en baisse de 0,99% à 8984,05 points, avec un plus bas à 8982,26 et un plus haut à 9110,36. Le SLI a cédé 1,45% à 1399,42 points et le SPI 1,14% à 10'555,00 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Givaudan (+0,04%) est le seul gagnant.

Les plus gros perdants du jour sont AMS (-22,4%), Temenos (-4,0%) et Lonza (-3,7%). Selon un observateur, AMS a souffert des mauvais résultats de Lumentum, un fournisseur d'Apple.

Parmi les poids lourds, Nestlé (-0,3%) serait en train, selon des analystes, de poursuivre la réévaluation de son portefeuille. La marque de moutarde et de mayonnaise Thomy serait notamment dans la liste des sociétés dont la vente est envisagée, en plus de Herta, notamment.

Roche et Novartis ont chacun perdu 0,7%. Dimanche, Novartis a publié de nouvelles données positives pour son médicament pour le coeur Entresto, plus efficace que le concurrent Enalapril.

Malgré un relèvement d'objectif de cours par Jefferies qui a confirmé "buy", Lonza (-3,7%) a cédé du terrain. L'analyste a rencontré la direction et a été séduit par l'optimisme affiché par rapport aux objectifs 2018 et à moyen terme.

Pas moins de six analystes se sont penchés sur Richemont (-2,1%). Ils ont tous abaissé l'objectif de cours avec des recommandations entre "neutral" et "buy". Raymond James a aussi réduit sa recommandation à "outperform" de "strong buy". Après la piètre performance de septembre, les investisseurs s'inquiètent d'assister à un ralentissement du tourisme chinois en raison des effets de change, avec à la clé des conséquences au niveau mondial pour le secteur du luxe, a relevé l'analyste de Vontobel.

Trois analystes ont publié des études consacrées à SGS (-0,4%). Ils ont tous réduit l'objectif de cours et confirmé leur recommandation entre "hold" et "outperform". Credit Suisse, qui a maintenu "outperform", anticipe notamment des vents contraires sur le front des changes et un tassement de la demande dans les activités de détail en Chine. Le numéro un mondial de l'inspection et de la certification doit néanmoins afficher une croissance durable.

Kühne+Nagel (-3,0%) et, sur le marché élargi, les autres logisticiens Panalpina (+0,8%) et Ceva Logistics (+0,2%) ont terminé en ordre dispersé. Bernstein a abaissé la recommandation pour Kühne+Nagel à "sell" de "hold". L'analyste a fait de même pour Panalpina, ramené à "hold" de "buy" et pour Ceva, abaissé à "hold" de "buy". L'objectif de cours des trois entreprises a été lui aussi réduit. Ceva publie ses résultats trimestriels mardi. Les analystes ont prévenu d'un ralentissement des affaires dans le fret maritime.

Flughafen Zürich (-15,3%) a chuté après la hausse des paiements de transfert proposée par l'Office fédéral de l'aviation civile (Ofac), une mesure très contestée par l'aéroport.

Le marché a aussi sanctionné lourdement Orascom (-9,6%). L'entreprise a légèrement réduit sa perte nette sur neuf mois, souffrant principalement de la chute de la livre égyptienne.

PSP Swiss Property (-0,4%) publie ses résultats sur 9 mois mardi aussi. Les analystes tablent notamment sur une nouvelle hausse du produit des immeubles après la reprise, en février, du portefeuille de Rothschild.

rp/ol